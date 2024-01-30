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社會 社會焦點 保障人權

假神棍稱會畫符斬桃花　對無助母女伸狼爪！判決出爐

▲桃園市黎姓男子前年10月間見身障女子可欺，假借幫忙搬運礦泉水上車，後來趁四下無人在車內對其伸狼爪企圖硬上，反遭女子戳眼、踹老二反抗才作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲彰化一名神棍對無助母女伸魔掌。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名67歲男子稱開國術館會通靈、畫符咒，女子因丈夫外遇找他問神祭改，男子竟說她房子陰氣重四處都被下符咒，直指「丈夫引鬼入厝」，再假借按摩可治酸痛及斬桃花，對這對無助的母女伸狼爪性交得逞；彰化地院審結，依犯強制猥褻及強制性交罪，判應執行5年6月徒刑。

依據判決書內容指出，彰化一名男子聲稱自己有通靈、畫符咒等異能、有國術館證照，1對母女，因丈夫外遇找到他想問神祭改，男子說「你的先生引鬼入厝」，住處佈滿陰氣，於去年1月11日下午14時許，到女方的住處查看，告訴她住處飲水機、床鋪都被下符咒。

男子要其女兒外出購買拜拜所需的金紙，向女子表示他有國術相關證照，會按摩術，讓她放鬆戒心，未料在按摩過程中，藉口她膀胱不好為由，伸狼爪撫摸強制猥褻，女子誤信對方有厲害異能，不敢貿然拒絕、反抗，直到其女兒購買壽金回來，男子手才停止。

男子得逞後，又以要斬斷桃花為由，必須要去城隍廟拜拜為由，先對女子表示該廟比較陰，不適合同行，由她女兒陪同，未料男子卻將她女兒載到汽車旅館，先佯稱要為她復健按摩，卻對其強制性交。

庭訊時，女子供稱，女兒都沒辦法工作，至今都要穿紙尿褲，已遭男子毀掉一生，如今2人現在只要一想到當時情形，深怕又會看到他。

男子對犯行矢口否認，辯稱，「我只有按摩肩膀，沒有摸她身體，在汽車旅館，我只有按壓屁股坐骨神經」，辯護人也稱，其女兒事後並未立即就醫，過了約2個多月後才去醫院就診，其門診紀錄也僅是主張月經過多，沒有說到被性侵，均無法證明被告有被訴犯行。

法官審酌被告否認犯行，均未與被害人和解，也未感受到他有絲毫悔悟知錯之心，難認其犯後態度良好，依犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑5年6月。全案可上訴。

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