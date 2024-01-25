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社會 社會焦點 保障人權

約陽明山看夜景　短褲女摩鐵醒來險遭扒光...怒斥「你們2個野獸」

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女網友和2男約去陽明山看夜景，卻被載到摩鐵上下其手強制猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北王姓男子把打手遊認識的女網友小愛(化名)介紹給劉姓男子，3人相約一起去陽明山看夜景，但穿著T恤加短褲的小愛半路就在車上睡著，醒來發現被載到摩鐵，小愛驚恐逃到樓下車裡，卻被王男亂摸，躲回樓上房間又遭劉男舔吻，還差點被2人合力脫下衣服，最後奮力掙脫叫計程車逃走，事後傳訊痛罵「你們2個野獸」，台北地檢署25日依強制猥褻起訴2男。

30多歲的劉男是鐵板燒師傅，因工作認識建教合作的20多歲王男，2023年5月間，王男提起自己打手遊認識的小愛，身材火辣，劉男要求介紹，取得小愛的聯繫方式後，不斷嘗試約小愛出遊，小愛始終不肯，最後開出條件，如果認識已久的王男同行，就可以一起上陽明山看夜景。

劉男和王男因此在當天晚上8、9點與小愛會合後，同車上路，小愛感覺累了，就在車上睡著，沒想到原本朝著陽明山開的車子，卻在途中往內湖方向轉彎，最後開進美麗華百貨附近的汽車旅館內。

▲陽明山夜景。（圖／記者周姈姈攝）

▲被害人在往陽明山的路上睡著，醒來後人已經在摩鐵房間內。（示意圖／記者周姈姈攝）

小愛醒來時驚覺自己在床上，劉男和王男都在對她上下其手，小愛質疑為何跑到摩鐵，並表明不願意和2男發生關係，此時王男自知理虧，溜回停在樓下的車內，劉男則持續把手伸進小愛衣褲內亂摸，還不斷對舔吻小愛的臉。

小愛嚇得跑到樓下車子，要求王男負責載她回家，王男先是假意安撫，接著也難掩色心的開始對小愛毛手毛腳，小愛氣得下車，重回樓上，卻又落入劉男狼爪，小愛只好再躲回樓下。

這次劉男跟著下樓，抓住小愛的雙手，要王男脫掉小愛衣服，小愛此時奮力掙脫，直接逃出摩鐵叫計程車逃走。警方獲報後協助小愛驗傷，在小愛的耳朵裡發現劉男唾液DNA，手腕也有因外力導致手表重壓在皮膚上的痕跡。

雖然劉男和王男都否認犯行，稱是因為看小愛累了，所以臨時轉到摩鐵讓小愛休息一下，但因小愛事後多次傳訊給王男，責罵「他豬哥弄我，你也弄我」，「你們2個野獸」，加上驗傷報告等事證，檢察官認定劉男和王男犯下違反他人意願的強制猥褻罪嫌，依法提起公訴。

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