　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

明揚大火釀10死逾百傷！屏檢起訴董事長等6高層　最重求處5年徒刑

▲明揚火警現場 。（圖／資料照）

▲明揚火警現場。（圖／資料照）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2023年9月22日屏東明揚惡火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署今（30）日召開偵結說明會，對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部及明揚公司提起公訴，6人及公司依職業安全衛生法、過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。

明揚爆炸案於9月22日發生，消防局當天5點31分接獲民眾報案，現場6點01分即發生爆炸，搜救行動自9月22日持續至9月30日尋獲最後一名罹難者，此次事件共造成10人死亡，其中包括4名消防員英勇殉職，另有110人受傷。

▲▼明揚董事長。（圖／記者吳世龍攝）

▲屏東明揚國際董事長劉安晧。（圖／記者吳世龍攝）

明揚公司的廠房領有經濟加工出口區管理處屏東分處的用執照，供C-1類作業廠房使用，依「建築物之使用類別、組別及其定義」，C類為工業、倉儲類，組別為「C-1」供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品，屬中度危險工作場所，消防局依法三年檢查一次消防安全設備，然事件發生後，才發現明揚公司違法儲存危險物品3000公斤，超過管制規定的30倍以上。

屏東地檢署偵辦明揚國際科技股份有限公司工廠火警爆炸案，依過失致死、職業安全衛生法、公共危險、過失傷害罪等罪嫌，分別諭令劉安晧、呂英誠，各600萬元、500萬元交保，鄭姓協理以450萬元交保。

經過4個多月調查後偵結，屏檢依一般過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴劉安晧、呂英誠、鄭姓協理、阮姓、林姓、王姓等6名幹部以及明揚國際科技公司，對6人求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。

ET快訊
艾融跳舞穿太低胸！　下滑急拉認：我分心了
藍祭黨紀禁跑票　不分區投錯開除黨籍、區域停權3年
老闆夫妻掏空公司近億元！　2332萬流私人口袋
明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延
幫爸戒檳榔！女大生家門貼「警告海報」：他再吃會被女兒打
快訊／網紅二度道歉　家樂福最新回應
快訊／逆轉！　林彥君尪遭起訴
他住連棟透天超崩潰「為何不留縫隙？」　內行曝：怕台灣人陋習
家長跪求「紙本繼續發行」　巧連智回應了
吳宗憲上《夜夜秀》氣場贏主持人　賀瓏、Albee變小弟！網曝
限時8天！國泰航空「機票買1送1」　即起開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飛躍文創遭掏空近億元　2332萬流私人口袋！老闆夫婦遭起訴

撿到悠遊卡刷95元　婦1原因挨罰1萬2000元

明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延燒

年獎入袋投資虛擬幣拚一把！男遭詐31萬　警兩度保他血汗錢　

台66線競速飆車釀路人2死3傷　2駕駛和解換輕判定讞

下令槍殺4名索馬利亞海盜！大陸籍船長輕判13年遭撤銷發回

藝人林彥君尪「車神一哥」A餐費贊助金　吞選手6萬5下場曝光

8+9騎把妹神車帶鐮刀隨機追人　散步民眾嚇壞驚逃...警火速拘捕

忘年之交為錢翻臉！他砸車、門窗洩憤被逮...名牌包搜出毒品

快訊／奪命影片！高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

飛躍文創遭掏空近億元　2332萬流私人口袋！老闆夫婦遭起訴

撿到悠遊卡刷95元　婦1原因挨罰1萬2000元

明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延燒

年獎入袋投資虛擬幣拚一把！男遭詐31萬　警兩度保他血汗錢　

台66線競速飆車釀路人2死3傷　2駕駛和解換輕判定讞

下令槍殺4名索馬利亞海盜！大陸籍船長輕判13年遭撤銷發回

藝人林彥君尪「車神一哥」A餐費贊助金　吞選手6萬5下場曝光

8+9騎把妹神車帶鐮刀隨機追人　散步民眾嚇壞驚逃...警火速拘捕

忘年之交為錢翻臉！他砸車、門窗洩憤被逮...名牌包搜出毒品

快訊／奪命影片！高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

台灣世界展望會「紅包傳愛」　農曆年前送愛屏東溫暖偏鄉學子

陳喬恩被冷凍1年「內幕隔N年他全說了」！ 孫德榮：跟吳宗憲有關

嘉義中埔分局校園安全教學活動　宣導識詐及交通安全

護理獎勵不一致！區域醫院怒「至少10%人力流失」社區醫療恐崩壞

利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

房價所得比高=房價不合理？　資深房仲搖頭：市場don't lie

可愛爆擊！麥當勞「LINE免費貼圖」來了　奶昔大哥、漢堡神偷超Q

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男穿救生衣漂海面整晚　打撈確認死亡

超商限定！史努比最新「14款限量周邊」來了　史努比變身超萌機長

富邦悍將新口號「Go Stronger夠悍」　領隊要大家謹言慎行

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

即／高雄男騎士逆向遭撞死　機車解體引擎噴飛

快訊／高雄警勾結詐團　當庭遭逮捕聲押

台男「死在泰國」恐屍骨無存　母快哭瞎：讓他回家

竹北夫妻「洗完澡倒房內」！42歲老公送醫亡

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

男酒駕單車碰撞機車！女騎士噴飛又被撞　送醫亡

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

富商陳萬添只剩300元　接手「信義區小確幸」再爆惡劣行徑

緩撞車墜橋1人亡！換車道釀禍肇事男受驚

新北逆子窗簾纏頸弒父　裁准收押

國光司機救21乘客亡　死因出爐　

20年友抱怨妻　未婚男「不想聽被打」痛哭

貼心兒命喪泰國　老母嚎哭：他每天都說最愛媽媽

為100元弒母！板橋啃老兒二審仍無期

更多熱門

相關新聞

明揚大火逾百死傷！董事長、總經理等6人過失致死起訴

明揚大火逾百死傷！董事長、總經理等6人過失致死起訴

明揚國際科技公司屏東工廠大火釀逾百人死傷，屏檢歷經4個多月偵辦，依一般過失致死等罪嫌起訴董事長劉安晧、總經理呂英誠共6人，預計明天上午舉行記者會說明。

台1線嚴重車禍！轎車追撞小貨車　女坐車斗遭甩飛亡

台1線嚴重車禍！轎車追撞小貨車　女坐車斗遭甩飛亡

把消防員當外送員！　6人挑戰南三段缺糧竟打119

把消防員當外送員！　6人挑戰南三段缺糧竟打119

百慕達紙廠惡火害2消防員殉職　家屬提國賠被駁回

百慕達紙廠惡火害2消防員殉職　家屬提國賠被駁回

女消防員裸身遭偷窺！打開浴室門驚叫

女消防員裸身遭偷窺！打開浴室門驚叫

關鍵字：

明揚屏東消防員

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

超過200億「台北天空塔」驚爆掏空　黑幕曝光

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

黃仁勳聚餐照曝光！林百里、張忠謀伉儷現身　億級老闆齊聚

快訊／行政院發錢了！　49萬戶年前可領到3萬房貸支持金

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

納豆「雙B車牌示愛女友」！

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面