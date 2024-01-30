明揚大火釀10死逾百傷！屏檢起訴董事長等6高層　最重求處5年徒刑

▲明揚火警現場。（圖／資料照）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2023年9月22日屏東明揚惡火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署今（30）日召開偵結說明會，對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部及明揚公司提起公訴，6人及公司依職業安全衛生法、過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。

明揚爆炸案於9月22日發生，消防局當天5點31分接獲民眾報案，現場6點01分即發生爆炸，搜救行動自9月22日持續至9月30日尋獲最後一名罹難者，此次事件共造成10人死亡，其中包括4名消防員英勇殉職，另有110人受傷。

▲屏東明揚國際董事長劉安晧。（圖／記者吳世龍攝）

明揚公司的廠房領有經濟加工出口區管理處屏東分處的用執照，供C-1類作業廠房使用，依「建築物之使用類別、組別及其定義」，C類為工業、倉儲類，組別為「C-1」供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品，屬中度危險工作場所，消防局依法三年檢查一次消防安全設備，然事件發生後，才發現明揚公司違法儲存危險物品3000公斤，超過管制規定的30倍以上。

屏東地檢署偵辦明揚國際科技股份有限公司工廠火警爆炸案，依過失致死、職業安全衛生法、公共危險、過失傷害罪等罪嫌，分別諭令劉安晧、呂英誠，各600萬元、500萬元交保，鄭姓協理以450萬元交保。

經過4個多月調查後偵結，屏檢依一般過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴劉安晧、呂英誠、鄭姓協理、阮姓、林姓、王姓等6名幹部以及明揚國際科技公司，對6人求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。