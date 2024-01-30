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明揚大火原因曝！倉庫放3噸過氧化物「超標30倍」　蓄熱爆炸延燒

▲▼屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸釀10死逾百傷。（圖／屏東縣消防局提供）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

2023年9月22日屏東明揚惡火，造成4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷，屏東地檢署今（30）日召開偵結說明會，對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等6名管理階層幹部及明揚公司提起公訴，6人及公司依職業安全衛生法、過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌，求處4年8個月至5年有期徒刑。

明揚爆炸案於9月22日發生，消防局當天5點31分接獲民眾報案，現場6點01分即發生爆炸，搜救行動自9月22日持續至9月30日尋獲最後一名罹難者，此次事件共造成10人死亡，其中包括4名消防員英勇殉職，另有逾百人受傷。2023年10月時內政部長林右昌表示，由屏東縣政府主責的「火災原因鑑定與調查」，起火處是明揚1場1樓東南側的粉料倉庫，放置「C40-P」的地方，初步鑑定發現有醇類和銅類成分。

▲▼屏東科技廠又爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

▲明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠爆炸釀火警。（圖／記者吳世龍攝）

屏東地檢署今指出，劉安晧等6人，均知悉明揚公司存放原物料倉庫並無防止高溫設備，亦知悉原物料倉庫存放之生產物料C40-P架橋劑，其安全資料表載明為有機過氧化物，包裝紙箱印有火焰標誌，具有危險性，應置放在室溫30度C以下通風環境，且存放數量有最高安全存量之限制，劉安晧等6人均具有巡視原物料倉庫及監督業務之權限，並充分認識C40-P架橋劑「安全資料表」所載之物料安全性質，卻漠視未加注意，為求生產方便，將生產物料C40-P，超過安全管制存量，大量置放在室溫逾30度C，且通風設備不良之明揚公司一廠原物料倉庫，並與其它易燃原物料物品併放。

屏東地檢署說明，2023年9月22日當日，C40-P存放數量高達3棧板3000公斤，遠超過存放管制量100公斤達30倍，致C40-P架橋劑因存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷昇高，C40-P達到自加速(催化)分解溫度60度C，分解熱度漸達120度C至130度C，因分解所產生揮發性氣體，將塑膠袋撐破，氣體連同C40-P粉狀物粉塵散出，紙箱溫度高到外覆保鮮膜因熱捲起破洞，於同日18時0分9秒(監視器時間為18時0分7秒)，因蓄熱高溫產生大量白煙從出入處冒出，進而產生強烈爆炸及起火延燒，造成明揚公司員工、消防人員共10人死亡、4人重傷及107人受傷。

▲明揚公司火警 。（圖／資料照）

▲明揚公司火警。（圖／資料照）

經過4個多月調查後，屏檢今天依一般過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴劉安晧、呂英誠、鄭姓協理、阮姓、林姓、王姓等6名幹部以及明揚國際科技公司，對6人求處4年8個月至5年有期徒刑，明揚公司求處30萬元罰金。

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