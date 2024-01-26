寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

▲藝人寇乃馨等人投資寵物產業，沒想到遭經理人作帳虧空背信。（資料照／寇乃馨提供）

記者劉昌松／台北報導

曾任旺旺集團策略長的袁睦鄰，在2011年號召寇乃馨等數十位演藝人員與商場聞人投資「萬達寵物」，結果公司長達8年沒賺錢，袁睦鄰持續以需要排場等理由，長期租用保時捷911等高檔跑車，開銷都作帳掛在其他轉投資公司名下，害投資人平白虧損6千多萬元，台北地檢署26日依背信罪起訴袁和詹姓特助。

已更換經營團隊的萬達寵物公司，2023年8月登錄興櫃，股票代號6968，旗下有寵物公園、毛孩市集、凱朵寵物、貓狗隊長4個品牌，擁有超過100間直營門市。2011年間，剛卸下旺旺集團職務的袁睦鄰，聽了友人建議，投入經營當時僅20家門市的萬達寵物，袁睦鄰見前景可期，有機會上市上櫃，便找來50多位商界演藝名人，合資成立「風和投資控股公司」，風和資金除挹注3千多萬元到萬達寵物，另外也轉投資成立春耕管理顧問等公司。

▲已興櫃的萬達寵物旗下有上百間寵物公園等直營門市品牌。（資料照／翻攝自Facebook／寵物公園）

而袁睦鄰在擔任萬達寵物公司董事長期間，從2014年到2018年間，以接待外賓、需要排場等理由，長期以公司名義，租賃保時捷911、BMW750i、BMW760i等各款名車，開銷超過3000萬元，但實際上幾乎都是袁私用。

由於萬達寵物在這幾年營運沒有賺過錢，袁睦鄰涉嫌為了美化帳目，把包括租車費用等相關虧損，以暫付款、代付款等名目，作帳灌入春耕管理顧問公司名下，直到2019年間被發現帳目有問題，袁睦鄰才遭撤換。

案經春耕公司以及接手的負責人李光啟提告，台北市調處報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官認為袁睦鄰受託處理公司事務，卻違背任務造成公司股東損害，依《刑法》背信罪起訴袁睦鄰，以及協助著作帳的詹姓女特助。