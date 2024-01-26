　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

▲▼寇乃馨穿上北一女的校服，重回母校校慶。（圖／寇乃馨提供）

▲藝人寇乃馨等人投資寵物產業，沒想到遭經理人作帳虧空背信。（資料照／寇乃馨提供）

記者劉昌松／台北報導

曾任旺旺集團策略長的袁睦鄰，在2011年號召寇乃馨等數十位演藝人員與商場聞人投資「萬達寵物」，結果公司長達8年沒賺錢，袁睦鄰持續以需要排場等理由，長期租用保時捷911等高檔跑車，開銷都作帳掛在其他轉投資公司名下，害投資人平白虧損6千多萬元，台北地檢署26日依背信罪起訴袁和詹姓特助。

已更換經營團隊的萬達寵物公司，2023年8月登錄興櫃，股票代號6968，旗下有寵物公園、毛孩市集、凱朵寵物、貓狗隊長4個品牌，擁有超過100間直營門市。2011年間，剛卸下旺旺集團職務的袁睦鄰，聽了友人建議，投入經營當時僅20家門市的萬達寵物，袁睦鄰見前景可期，有機會上市上櫃，便找來50多位商界演藝名人，合資成立「風和投資控股公司」，風和資金除挹注3千多萬元到萬達寵物，另外也轉投資成立春耕管理顧問等公司。

▲寵物公園母公司萬達寵物正式登錄興櫃。（圖／翻攝自Facebook／寵物公園）

▲已興櫃的萬達寵物旗下有上百間寵物公園等直營門市品牌。（資料照／翻攝自Facebook／寵物公園）

而袁睦鄰在擔任萬達寵物公司董事長期間，從2014年到2018年間，以接待外賓、需要排場等理由，長期以公司名義，租賃保時捷911、BMW750i、BMW760i等各款名車，開銷超過3000萬元，但實際上幾乎都是袁私用。

由於萬達寵物在這幾年營運沒有賺過錢，袁睦鄰涉嫌為了美化帳目，把包括租車費用等相關虧損，以暫付款、代付款等名目，作帳灌入春耕管理顧問公司名下，直到2019年間被發現帳目有問題，袁睦鄰才遭撤換。

案經春耕公司以及接手的負責人李光啟提告，台北市調處報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官認為袁睦鄰受託處理公司事務，卻違背任務造成公司股東損害，依《刑法》背信罪起訴袁睦鄰，以及協助著作帳的詹姓女特助。

ET快訊
長榮機師罷工　交長：影響超過1.5萬人次
機票買一送一！　國泰航空推限時活動
開賓士搶郵局！　歹徒犯案原因曝
「小孩太多」學校不夠用　台中最強行政區新設4校區
回不去！　7成↑台人怨飛日機票「貴死了」
女球迷入場　遭保全「掐乳摸奶」搜身
想到身障朋友！　宮﨑駿見「噁心爬行動畫」當場震怒…全場凍結
文化幣即起「禁買拍立得」　青年爆反彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃市八德區公所課長洩漏底價「家中搜出禮券」　被收押禁見

開自家賓士搶南投郵局！歹徒犯案動機曝　逃亡2hrs日月潭狼狽落網

快訊／苗栗卓蘭小貨車自撞電桿...車門變形　駕駛受傷送醫

酒還沒退！新北男精神不濟「高速撞斷電桿」　翻轉1圈賓士全毀

快訊／高雄輕軌今年第3撞！男剛出院突暈眩…撞車急踩剎：我會賠

寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼　他坐賓士頭手伸窗外

男飆車闖紅燈拒檢狂逃「路口撞車翻覆」　車上抄出毒品慘了

郵局經理就醫畫面曝！遭砍傷「白領染鮮血」　疼痛頻搓揉左肩

快訊／抓到了！開賓士搶劫、放火燒南投郵局　歹徒日月潭落網了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

桃市八德區公所課長洩漏底價「家中搜出禮券」　被收押禁見

開自家賓士搶南投郵局！歹徒犯案動機曝　逃亡2hrs日月潭狼狽落網

快訊／苗栗卓蘭小貨車自撞電桿...車門變形　駕駛受傷送醫

酒還沒退！新北男精神不濟「高速撞斷電桿」　翻轉1圈賓士全毀

快訊／高雄輕軌今年第3撞！男剛出院突暈眩…撞車急踩剎：我會賠

寇乃馨投資寵物產業被坑　經理人「開911做排場」作帳虧空6千萬

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼　他坐賓士頭手伸窗外

男飆車闖紅燈拒檢狂逃「路口撞車翻覆」　車上抄出毒品慘了

郵局經理就醫畫面曝！遭砍傷「白領染鮮血」　疼痛頻搓揉左肩

快訊／抓到了！開賓士搶劫、放火燒南投郵局　歹徒日月潭落網了

卡森斯兼職手搖一日店長不心酸　笑容可掬球迷有求必應

陳明堂請辭10天後回任法務部政次　全因「兩優點」獲邀回內閣團隊

快訊／球王喬帥4強敗給義大利新星　挑戰史無前例澳網11冠夢碎

丁噹才被求婚「男友卻娶別人」！　餐廳撞見他認了：想捶胸痛哭

線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

三星Galaxy S24系列優先取貨　星粉不畏寒流排隊

比利時豪門尪突吐血　女星林鳳英急搶救：不准讓我當寡婦

跑3個櫃位都買不到！雲霧唇萃一上市就被秒殺超狂

Intel與聯電合作布局FinFET晶圓代工市場　研調看好雙贏局面

苓雅區寶藏美食＋1！溫馨小館賣廣東腸粉　淋廣式辣椒口味更升級

正妹挑戰日本雪地穿比基尼　為了漂亮邊拍照邊發抖XD

社會熱門新聞

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

網傳國道飆車時速402公里　國道警：假的

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求：再一下下就好

即／抓到了！開賓士搶南投郵局　歹徒落網了

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

新北重陽橋新設機車引道　預計3月通車

即／來台灣找朋友…韓國男陳屍「北車旁商旅」！

更多熱門

相關新聞

LINE Pay暴漲126%！　鄉民喊「1人1股」參戰

LINE Pay暴漲126%！　鄉民喊「1人1股」參戰

行動支付領導品牌連加網路LINE Pay（股票代號7722）今（26日）以每股348元登錄興櫃，開盤以450元跳空開出，截至中午12時20分，飆破1000元，驚人漲勢引發熱烈討論。對此，就有不少網友、股民揚言「1人1股」參戰。

LINE投資詐騙超猖獗！23人受害「被騙8千萬」

LINE投資詐騙超猖獗！23人受害「被騙8千萬」

相信閨蜜一句「有金無險」 女子連買6年百克金條現值145萬元

相信閨蜜一句「有金無險」 女子連買6年百克金條現值145萬元

賓士雙門跑車CLE 53 AMG歐開賣　

賓士雙門跑車CLE 53 AMG歐開賣　

保時捷新一代Taycan完成極端測試

保時捷新一代Taycan完成極端測試

關鍵字：

萬達寵物投資袁睦鄰背信股東跑車911興櫃風和投資控股寇乃馨

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面