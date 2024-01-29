共軍貪腐案擴大　54歲火箭專家王小軍遭撤政協委員

▲共軍貪腐案再擴大，火箭專家王小軍遭撤政協委員。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

又有中國軍工領域專業人士疑因捲入火箭軍腐敗案遭懲處。曾任中國運載火箭技術研究院院長的王小軍，今天被撤銷全國政協委員資格。

央視新聞聯播節目晚間報導，政協第14屆全國委員會第13次主席會議29日在北京召開。會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第14屆全國委員會委員資格的決定，提請第5次常委會會議追認。王小軍是在2023年1月成為第14屆全國政協委員。

公開簡歷顯示，54歲王小軍是著名的航太火箭專家，曾擔任過長征七號運載火箭總指揮，還曾任中國運載火箭技術研究院院長。

港媒星島日報指出，王小軍身兼國際太空聯盟（IAF）副主席，曾多次參與載人航太工程研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」、「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽獎項。

據官網介紹，中國運載火箭技術研究院，又名中國航天科技集團有限公司第一研究院，是中國歷史最久、規模最大的飛彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

去年12月27日，中國14屆全國政協第12次主席會議上，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青已被撤銷全國政協委員。

兩天之後，中國全國人大常委會公告，決定罷免中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中、前火箭軍司令員李玉超等9名共軍將領的全國人大代表資格。此舉進一步證實此前盛傳以火箭軍為主的軍備貪腐大案。