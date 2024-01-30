工程師拔2顆牙　在醫院突昏迷「還顱內出血」！開腦急救14天仍亡

▲工程師拔2顆牙，在醫院突昏迷還顱內出血，送醫14天不治。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

湖南省一名23歲王姓男子2023年7月因為牙齒不舒服，遂獨自到深圳市葵涌人民醫院接受拔牙治療，不料術後陷入昏迷並出現顱內出血等症狀，送醫搶救14天後仍不幸身亡。事件發生後，由於家屬與院方爭論已5個月，雙方在賠償上始終無法達成共識，目前當地相關單位已介入調查。

根據《紅星新聞》報導，王男平日在某公司擔任工程師，由於智齒生長導致牙痛長達2個月，決定在2023年7月30日上午獨自到深圳市葵涌人民醫院接受拔牙治療，醫生也在局部麻醉後順利替他拔掉2顆牙，不料當醫生準備再次照X檢查智齒是否有斷根時，他卻在診間無預警倒地昏迷。

負責替王男拔牙的醫生見狀，馬上替王男急救並辦理轉院，火速將王男送到大醫院治療，過程中王男一度出現出現噴射狀嘔吐、抽搐等症狀，送到大醫院檢查後還發現有「顱內出血」，儘管醫院緊急替王男進行開顱手術，王男仍在14天後被院方宣告不治。

王男家屬事後指控葵涌人民醫院在拔牙時有醫療疏失，要求院方必須賠償180萬人民幣（約新台幣791萬元），而院方雖然表態願意負擔賠償責任，但只願意賠償60萬人民幣（約新台幣263萬元）。

事件發生至今已經5個月，雙方仍無法達成共識，導致王男遺體目前仍保存在殯儀館，如今深圳市大鵬新區教育和衛生健康局已經成立專案小組介入調查，釐清王男的死亡原因是否與拔牙有因果關係。