人見人愛！「5星座女」長輩緣爆好　嘴甜雙子排第2名

▲有些星座女生嘴巴甜、個性好，懂得討長輩歡心。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

每個人身邊總有幾個女性友人長輩緣爆好，擅長和老一輩的人相處、輕輕鬆鬆就能收服，溝通起來完全沒有代溝。清水孟國際塔羅小孟老師在《命運好好玩》節目中曾盤點「3星座女生」最得人疼，是長輩們的心頭肉。她們絕對是真心付出、絕無半點虛假，要人不寵愛她們都難。

小孟老師點名「3星座女生」長輩緣最好，懂得討人歡心。請參考太陽或上升星座：

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第3名：摩羯座－同理心強，大方付出

摩羯座受到土星守護星落入本命宮，代表本身同理心很強，也是很容易心軟的人。在長輩面前「禮數」總是做得很足，老一輩都非常疼愛她們，加上懂得說些長輩愛聽的，並且能感同身受地轉換不同立場替對方著想，一遇家中長輩發生爭吵或不快，會在第一時間跳出來當和事佬。對長輩的大方付出，讓人覺得很有面子也很驕傲。

第2名：雙子座－正面能量，體貼溫柔

雙子座因為嘴巴甜，個性「有點笨笨的」讓長輩覺得毫無殺傷力，天生就自帶幽默感，會說些正向、鼓勵他人的話。和長輩相處，也是有來有往，例如婆婆送禮物，她們也懂得回饋，且送禮送進心坎裡，讓人備感窩心。此外，只要一有家庭聚會，貼心的她們會幫忙添飯、夾菜、拉椅子，甚至溫馨接送，老一輩對她們愛不釋手。

第1名：金牛座－任勞任怨，長照幫手

金星落入到金牛座的本命宮位，代表她們本身任勞任怨，面對長輩的要求都會遵照辦理。此外，她們的執行力很強，會盡自己所能地完成長輩的願望，處理事情效率極高、手腳很快。對於晚年沒有子女照顧的長輩，金牛座女生還會自告奮用守護在身邊，只要有她們在，就能讓人感到安心。