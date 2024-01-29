　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

加速引資！　中國金融監管總局：外資可對銀行保險機構「完全控股」

▲▼上海陸家嘴金融中心廣場豎立著銀行、基金、資產管理公司的招牌。（圖／視覺中國CFP）

▲▼上海陸家嘴金融中心廣場豎立著銀行、基金、資產管理公司的招牌。（圖／視覺中國CFP）

大陸中心／台北報導

中國國家金融監督管理總局副局長肖遠企近日表示，最近一段時間以來，國家金融監督管理總局推出了50多項金融對外開放措施，中國金融業對外開放的大門一定會「越開越大」，包括「現在外國資本可以持有銀行保險機構100%股權，實現完全控股。」

肖遠企表示，《外商投資准入負面清單》裡關於金融業的相關限制措施，目前已經完全清零，也就是說，取消了銀行保險機構的外資股份比例限制，包括取消外資參股、收購、增資金融機構的股權比例限制，「現在外國資本可以持有銀行保險機構100%股權，實現完全控股。外資獨資保險公司、外資控股理財公司、外資獨資貨幣經紀公司、外資獨資保險資產管理公司，都已經批准開業，目前企業經營情況良好。」

肖遠企指出，對於外資數量型准入門檻，現在也大幅降低，「過去有一些對外資銀行、外資保險機構總資產規模的要求，對其在母國經營年限的要求，都已經取消，更注重外資投資綜合素質。」

他表示，機構類型也極大豐富，各類外資金融機構、銀行、保險、經紀公司、理財子公司、資產管理公司在我國經營良好。目前，我國已有5家外資控股的理財子公司，它們在產品設計、風險防控方面有很好的經驗和做法。此外，外資銀行和保險機構的業務范圍跟中資企業已完全一致，實現了國民待遇。

據肖遠企指出，到2023年底，外資銀行在中國共設立了41家法人銀行、116家外國及港澳台銀行分行和132家代表處，營業性機構總數量已經有888家，總資產已達到3.86萬億元，總計境外保險機構，在境內已設立了67家營業性機構和70家代表處，外資保險公司總資產達到2.4萬億元，在境內保險行業市場份額已達到10%。外資金融機構深度參與中國經濟金融發展和金融市場運行，已經成為中國金融業一支非常重要的力量。

「我們會進一步對標國際高標准經貿協議中金融領域相關規則，繼續堅定推進金融領域高水平對外開放，在落實准入前國民待遇加負面清單管理制度的基礎上，堅持市場化、法治化、國際化原則，歡迎各類外資機構和長期資本來中國展業興業。」肖遠企表示，鼓勵外資金融機構與中資同行在股權管理、產品開發，比如技術以及人才交流培訓等方面開展廣泛合作。

肖遠企說，非常歡迎在財富管理、資產管理、資產盤活處置，以及應對氣候變化、綠色金融、可持續經營等方面有專業專長的外資機構來中國開展不同形式的全方位合作﹔也支持外資金融機構深度參與上海、香港國際金融中心建設。

肖遠企也提到，少部分中小銀行在前期積累了「一些矛盾和一些風險」，對於個別的中小銀行，這些風險還是比較高，但金融監管總局將繼續引導支持銀行機構加大信貸投放優化信貸結構，做好中小銀行的改革和風險防控，重點從五個方面發力，不斷提升中小銀行經營管理水準。

ET快訊
日本恐怖通緝犯「桐島聰」病逝　兄弟DNA鑑定驗真身
快訊／賴清德：閣揆＆部會首長「不完全民進黨」
莎莎挺偉晉「期待再合作」反挨轟　遭揪接話失誤…兩派網友掀戰
驚悚！獵鷹洋將場上突昏倒
快訊／台中捷運藍線審核通過！盧秀燕發聲
快訊／大鬧全聯　網紅90度鞠躬道歉
2歲妹暴喘…血氧剩87%！媽「冷吐一句話」醫氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

加速引資！　中國金融監管總局：外資可對銀行保險機構「完全控股」

會想花微信裡的錢？陸青年重拾「現金支付」　消費有痛感才能存錢

男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

尾牙抽中一等獎！他喝到爛醉上台領獎　全場看他「被撿屍」

陸駐美大使：每月有數十名留學生遭美拒絕入境

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大鬧賣場「吃一口放回架上」　網紅2度鞠躬道歉：都有結帳

加速引資！　中國金融監管總局：外資可對銀行保險機構「完全控股」

會想花微信裡的錢？陸青年重拾「現金支付」　消費有痛感才能存錢

男子幫「6妹子」換輪胎！被圍觀　老婆調侃：對我都沒這麼熱心

尾牙抽中一等獎！他喝到爛醉上台領獎　全場看他「被撿屍」

陸駐美大使：每月有數十名留學生遭美拒絕入境

女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」　怒罵：妳是潑出去的水

陸新能源車上下游產業10年內增至107.5萬家　廣州增速破500％

湖南一中學辦2024春節晚會　最大獎抽20名學生「免寒假作業」

中國恆大被香港法院勒令清盤　CEO：將盡力推進「保交樓」

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元　孩子媽：特別感動

普丁登記參選俄羅斯總統　「幾乎100％穩贏」將再執政6年

快訊／已有數個人選！　賴清德：閣揆＆部會首長「不完全民進黨」

向太喊媳婦郭碧婷「好閨蜜」合體慶生　 網驚呼：越來越像母女

天王嫂方媛遭嗆「矮冬瓜」！　霸氣回應酸民：我是靠顏值吃飯

莎莎挺偉晉「期待再合作」反挨轟　遭揪接話失誤…兩派網友掀戰

台中第二條捷運「審核通過」！中捷藍線估10年通車　盧秀燕回應了

快訊／大鬧全聯網紅90度鞠躬道歉　坦言行為衝動：一時興起才拍片

投審司核准2案　中租增資101.35億、光寶科1.2億美元設越南廠

新光金4項聲明　喊話要吳東進「謹言慎行」

新北行動治理永和起跑　侯友宜聽民意拚建設

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

河南發現大油田　原油資源量可能逾1億噸

20歲女暈倒無心跳　5天前「腹瀉」竟是徵兆

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

霸氣女董！ 格力董明珠宣布多發8億年終獎

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

「妳不結婚我人生失敗」！28歲女子被媽催婚到崩潰

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

陸大學創「官方家長群」　學生崩潰：被背叛

遠嫁女子過年想回娘家！卻遭公公「甩巴掌」

80頭豬養52天花18億！網嚇：科研費都被豬吃了

男子幫6妹子換輪胎！老婆調侃：對我都沒這麼熱心

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

1歲男孩做開顱手術！陌生大叔心疼偷塞2千元

更多熱門

關鍵字：

中國國家金融監督管理總局肖遠企

讀者迴響

熱門新聞

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

快訊／國3緩撞車遭撞噴墜10m！1工程人員傷重不治

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面