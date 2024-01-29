鄭文燦出手化解長榮春節罷工危機　曝20小時密集協商幕後

▲在行政院副院長鄭文燦(中)見證下，長榮航空副總經理普維屏(左)、機師工會理事長李信燕(右)代表勞資雙方簽署協議。（圖／機師工會提供）

記者江采蓁／綜合報導

機師工會與長榮航空昨日達成4項共識，成功解除春節、清明節罷工危機，出手促成協調的行政院副院長鄭文燦29日也在臉書表示，歷經兩周的溝通，確定所有的爭點及可能方案，再經過20小時密集的往返協商，才終於在昨天由他主持的行政院層級的協調會議，勞資雙方簽字，同意調解方案。

鄭文燦指出，這一次機師工會罷工決議所訴求的主題，涉及機師薪資、外站津貼、機師培訓聘用等議題，可以說是廣泛的機師權益問題。他強調，「機師是飛安的核心，更是公司的人才資產」，尤其是在三年的疫情期間，機組人員站在防疫第一線，也創造了航空客運有史以來最佳的營運成績；去年以來，航空業大幅復甦，營收也有所成長，的確應該落實員工共享經營成果的精神。

此外，鄭文燦提到，在他擔任八年的桃園市長期間，歷經三次航空業的罷工，他也在幕後完成三次罷工的協調，對於航空業的生態與文化，他也有很深入的了解，但這一次，機師工會已經展現了團結與協商的實力，行政院希望在罷工前，雙方可以坐下來談判，創造勞資雙贏。

鄭文燦表示，歷經兩周的溝通，確定所有的爭點及可能方案，再經過20小時密集的往返協商，終於在昨天由他主持的行政院層級的協調會議，勞資雙方簽字，同意調解方案，並且工會同意不再採用罷工的手段，未來以對話取代爭議，讓公司的治理與工會的溝通，進入一個新的起跑點。

鄭文燦也透露，行政院長陳建仁非常重視這次的協商，指派他主持會議，勞資雙方對於調漲飛行員結構薪資、提升外站津貼、提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限，以及不直接聘用外籍正駕駛等各項議題充分溝通，終於達成共識。

「我相信，長榮航空是台灣的翅膀，連接台灣與世界」，鄭文燦大讚，長榮航空更是在飛安與服務的前段績優生，擔任長榮航空的機師也是一件職場上很有成就感的工作，能夠兼顧機師、乘客與公司三方的方案，才能延續這樣的光榮，他衷心感謝參與協商的各方，共同完成了這個困難而圓滿的任務。