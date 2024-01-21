快訊／蛋價明起調漲2元！　公會：不漲恐引發搶蛋潮

▲蛋價明起調漲2元。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

擺脫進口蛋爭議，近期國內雞蛋消費明顯回升，但中南部部分禽場受到低溫與疫病影響產量，全台蛋商調蛋頻繁。台北市蛋商公會理事長林天來今（21日）表示，經產銷代表討論後，決定蛋價從明起（22日）調漲2元，產地價調漲至40.5元，批發價50元。這也是國內蛋價近3個月來首度調漲。

林天來指出，雖然目前產量提升，但民生消費用量也已經回穩，農曆年前伴手禮市場旺盛，加工蛋用量大增，而中南部陸續傳出禽流感疫情，今年雖然染病禽場致死率不高，但許多蛋雞就是不下蛋，加上下周寒流來襲，產量勢必又會再減，必須適度微調蛋價，避免產銷嚴重吃緊、緩減蛋商調蛋情況，不然恐會造成更大的搶蛋潮。

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不過，林天來也說，今年禽流感疫情不像去年失控，產量不至於探底，因此，預期應該不會出現全台大缺蛋、消費者又要排隊買蛋的情況，但強調適度產銷調節仍是必要的，就像菜價也是有漲有跌。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3412萬隻，雞蛋每日生產量上升至12.2萬箱（每箱約200顆），足以供應國內民生需求。國內蛋價從去年10月25日起，一個月內接連3次調降，今天宣布調漲，是近3個月來首度調漲，也讓產地價又重回4字頭、批發價回到5字頭。