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2.5小時揪出15種微生物！畜試所新乳品檢測技術　守護國產乳品質

▲▼2025台紐貿易協定將全面開放，衝擊本土酪農業，圖為民眾在量販店選購鮮乳。（圖／記者沈君帆攝）

▲因應2025年紐西蘭鮮奶零關稅來台，畜試所研發檢測技術提升國產乳品品質。（圖／記者沈君帆攝）

記者楊惠琪／台北報導

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭鮮奶將可零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。為加強國人對國產乳品的信心，農業部畜試所今宣布，已開發出可快速檢測15種重要指標的乳微生物檢測技術，且檢測時間只需2.5小時，不但有助國產乳品的品管工作，更能增加消費者購買意願。

畜試所所長黃振芳表示，面對2025年紐西蘭進口液態乳全面零關稅，加強國人對於國產乳製品安全性與品質的信任，是刻不容緩的任務，畜試所開發出可快速檢測15種重要指標的乳微生物檢測技術，並通過國內外的檢測試驗。

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黃振芳指出，生乳中含有多種微生物，部分微生物可能對人體健康有害，或影響乳品品質和保存期限，透過乳微生物檢測技術，可以檢測生乳與鮮乳中的微生物含量，確保其符合衛生標準及國產鮮乳品質，呼籲業者多加運用，藉此強化國產乳品品質。

此外，因應紐西蘭鮮奶零關稅衝擊，農業部去年允諾增加學童營養午餐牛乳供應次數，研擬從每月供應1次，增加至每周1次，預計向行政院爭取7億元經費。農業部畜牧司副司長李宜謙今表示，目前與教育部就細節部分進行洽談中，尚無具體上路時程；另因營養午餐食材必須採用三章一Ｑ標章，已增訂保久乳納入產銷履歷基準，預計今年3月底完成公告程序。
 

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