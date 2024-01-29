50嵐「隱藏版優惠」曝光！女星買2杯結帳被嚇到：好佛心

▲手搖飲50嵐擁有不少支持者。（圖／CTWANT提供）

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台灣手搖飲店林立，而台人愛喝手搖飲的飲食文化更成為本土特色，不過隨著物價上漲，一杯手搖飲價格已飆破百元，讓民眾紛紛驚呼快要喝不起。近日，雙胞胎女星蔡佩伶（佩佩）前往連鎖飲料品牌50嵐消費時，意外發現「隱藏版好康」大讚超佛心。

佩佩昨（28日）在臉書發文分享，自己到飲料店50嵐買了2杯手搖飲，沒想到卻發現「免費加料」的隱藏版優惠，「我現在才知道，去50嵐買飲料，不管加多少料，價錢都一樣！」

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▲佩佩意外發現50嵐「免費加料」的隱藏版優惠。（圖／擷取自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）

佩佩透露，2杯飲料加了滿滿的QQ、珍珠與椰果，原本以為應該會被多收錢，但結果卻讓她驚訝直呼超佛心，「結帳時嚇到我了，大家給他好好支持下去！」

貼文曝光，引起網友留言熱議，「這是隱藏版好康，你怎麼把它寫出來了」、「料太多快變成要用湯匙吃了」、「你現在才發現哈哈哈，我早就買到翻過去了」、「現在算是很平價的手搖飲啊！」、「我也是有次店員跟我說，只要超過50元，加料可以不用錢。」

另外，也有人分享最划算飲品，「布丁奶茶+波霸點下去，是二顆統一布丁，超值」，佩佩則回覆「哈哈哈哈這個太厲害了」，笑稱應該要將留言置頂，讓更多人知道這項好康。

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