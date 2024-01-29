台中車行大火！200萬杜卡迪剩骨架...負責人見愛駒慘狀心碎

▲台中市南區一間機車行昨晚發生火警，負責人200萬杜卡迪重機被燒成骨架，無奈地望著細心照顧的愛車。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市南區昨晚發生一間機車行發生火警，店內有多輛重機被燒毀，其中車行負責人在1年多前購入一輛杜卡迪V4重機，要價就195萬起跳，再加上改裝品，超過200萬，結果被無情大火吞噬，燒成骨架。負責人則說，當下剛好出門買晚餐，雖然一度傳出是電池釀禍，但還在等火調小組確認中。

南區復興路上一間機車行，連著兩棟一樓皆是車行設備、車輛。昨（28）日19時左右車行冒出熊熊火光，大量濃煙不斷竄出，警消立即派遣8車19人前往搶救，火勢雖迅速撲滅，但裡頭多輛重機、機車被燒毀，整間店粗估損失至少400萬。

負責人無奈表示，放在店裡面的是杜卡迪V4重機、Yamaha TMAX 560以及一台勁戰六代，其中杜卡迪V4要價就快200萬，還要算上改裝品，TMAX 560也要價5、60萬。店外也是有多輛顧客的重機，所幸是車頭車殼被燒到融化，整體沒有嚴重損傷，應該10多萬能修復，其餘零零總總用品，大約被燒毀60多萬。

負責人指出，雖然一開始懷疑是剛購入的電池起火，但據火調小組勘查，也不排除是其他東西起火，若證實是電池釀禍，也會向該公司要求處理。

▲該車行負責人杜卡迪在1年多前購入，細心改裝照顧，也會下賽道騎乘。（圖／記者許權毅攝）



愛車杜卡迪V4被大火燒毀，跟過往帥氣模樣比對，幾乎已經難以分辨，雖然這場大火幸運沒有人傷亡，但細心照顧的重機被燒成焦黑，也讓車行負責人好心痛。