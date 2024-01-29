神岡民宅深夜惡火！2人受困陽台幸運獲救　1男倒屋內送醫不治

▲神岡民宅火警，1人倒屋內緊急送醫搶救不治。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、陳韻如／台中報導

台中市神岡區一處民宅今(29日)凌晨發生火警！警消獲報後，立即出動消防車13輛、救護車1輛，消防人員36名前往搶救，但抵達現場時，1樓已全面燃燒，3樓陽台一對男女受困。警消隨即佈線搶救，並受困2人救出，2人均無受傷，不過火勢撲滅後，消防人員於清理火場時發現1名男子倒臥2樓後方，已無生命跡象，緊急將他送醫救治，仍不幸宣告不治。

台中市消防局今凌晨2時08分接獲報案，稱神岡區一處住宅發生火警，立即立即派遣轄區神岡分隊、第一大隊等計5個分隊，出動消防車13輛、救護車1輛，消防人員36名前往搶救。

消防局表示，現場為建築物為3層RC，消防人員抵達時1樓已全面燃燒，3樓陽台還有一對男女受困(1男35歲、1女65歲），消防人員隨即佈下水線灌救，並架梯將2人救出，所幸2人均無受傷。

火警於2時41分控制，2時59分撲滅，但當消防人員入內清理火場時，發現1名年約36歲男子倒臥在2樓後方，緊急送醫搶救，但他仍不幸宣告不治。

消防局表示，現場燃燒1樓及2樓傢俱裝潢等，燃燒面積28平方公尺（1樓20平方公尺、二樓8平方公尺）及財損待查，起火原因由火調人員調查中。