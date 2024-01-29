飛機貨艙詭傳敲打求救聲！　機長緊急降落「卸完行李裡面竟沒人」

▲土耳其廉航班機在航程途中掉頭迫降，原因是機師聽到貨艙中疑似有人在求救。（圖／翻攝自X／@StokeyyG2）

記者張寧倢／編譯

土耳其廉航飛馬航空公司（Pegasus Airlines）近日一架原定從伊斯坦堡飛往沙烏地阿拉伯的航班，在起飛一小時後緊急降落在土耳其南部，原因是機組人員聽到地板下方行李貨艙傳來疑似人類的呼救聲與碰撞聲，結果全機迫降後，地勤人員並未發現貨艙中有人受困，最終重新起飛前往預定目的地。

根據每日星報報導，飛馬航空一架幾乎滿載的PC690航班 27日於土耳其當地晚間9點15分從伊斯坦堡機場起飛，準備前往沙烏地阿拉伯首都利雅德。然而，才剛起飛不到一小時，飛機上就發生騷亂。

They checked every single bag…



For nothing at all to be in there… pic.twitter.com/QuG3WPWGqb — george (@StokeyyG2) January 27, 2024

當時在機上的X（前身推特）網友StokeyyG向每日星報表示，空服員原本正在為乘客一一準備餐點，卻突然被告知有機師聽見了下方行李艙傳出不尋常的碰撞巨響，「他們認為那裡有一個人，一個被困在裡面的工人。」網友還說，當時一名空服員提到「行李貨艙很冷，也沒有多少氧氣」。

大約20分鐘後，飛機掉頭約晚間10點降落在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）機場，地勤人員迅速進入貨艙，卸下每一件行李，檢查是否有人受困，過程中乘客們待在飛機上等待。不過最終地勤人員並未在貨艙內發現任何人，客艙也收到廣播說即將安排重新起飛，繼續原定路線。

▲班機迫降土耳其南部安塔利亞，但經過地勤檢查貨艙中並無任何人。（圖／翻攝自flightradar24）

網友StokeyyG表示，「沒有人在那裡，所以我想沒有人知道，機師確切聽見了什麼」，但乘客們得知無人受困，慌亂的情緒也隨之冷靜下來。根據每日星報與航班追蹤網站flightradar24數據，這架編號PC690航班是服役機齡不到一年的空中巴士A321飛機，最大載客數約180名乘客，飛機最後在28日凌晨1時10分重新起飛，2時20分降落利雅德。