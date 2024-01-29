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2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知

▲迎接龍年到來，台北捷運也充滿濃濃年節氛圍，過年想要送禮卻不知道怎麼準備嗎？北捷的燈箱看板或許能給你一些好靈感。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

即將迎接新年到來，想好要帶哪些好禮去拜訪親朋好友，或者是犒賞自己一年的辛苦，搭乘台北捷運時，也許能夠給你一些Good Idea。詩特莉手工餅乾推出龍年獻禮，自用或送禮都大方體面；還有新年必備的可口可樂佔領捷運中山站人潮要道，一年一度的「食尚餐廚集點送」活動開跑，今年還有龍年限定包裝推出「紅運當頭氣炸烤箱」、「吉祥如意盤」等四大好禮。

▲▼2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知。（圖／記者謝盛帆攝）

▲可口可樂強勢攻佔中山站通道人潮，存在感超強烈。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

陪伴著大家成長，熟悉的麥香最對味，期間限定推出6款麥香心願包，揪好友一起喝起來；迎接新春到來，想讓自己變水水，台北捷運的燈箱看板或許能給你一些好建議，雅漾連續20年在歐洲銷量受到好評，助肌膚維持好狀態；新年少不了大吃大喝，想要維持好體態規律運動不能少之外，新普利夜酵素為你的體內平衡和美麗把關；美度m2超能膠原飲，跟著品牌大使孫藝珍一起輕鬆變美；還有OLAY膠原大紅瓶，五胜肽膠原力up up，和大馬女神林明禎一樣擁有紅潤緊緻好氣色；經過信義光復路口公車站廣告看板「婕樂纖」，纖飄錠代言人郭雪芙偷偷告訴你維持輕盈的秘密；五鐵共構的台北車站，人潮必經的捷運連通處，一眼就被它吸引住目光，「藝群」醫學美容集團讓你美的好「龍意」。

▲▼2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼搭乘電扶梯時大面積廣告，輕鬆吸引往來民眾目光。

▲▼2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知。（圖／記者謝盛帆攝）

新的一年追求完美的你，對於3C智慧產品上一定也早早超前部署，在忠孝復興站vivo X100系列，攜手蔡司聯合研發，無「距」挑戰，還有機會刮中千萬神幣；Intel® Core™ Ultra處理器，釋放全新AI體驗，效能全面展開；冷冷的天氣更要做好保暖禦寒，搭乘機場捷運時，列車外醒目的PP石墨烯蠶絲超導被超吸睛，陪你溫暖過寒冬；來到機捷車廂內，長榮航空邀請你一起開啟精采旅程。

▲▼2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼高鐵站與機捷車廂外廣告，網羅住通勤人潮視線。

▲▼2024新春北捷一條龍　好吃好玩好看「龍」乎你知。（圖／記者謝盛帆攝）

一走進捷運車廂，從地上到天花板、手拉環，ZWILLING德國雙人牌化身為列車廚房，攻佔乘客眼球；搭乘台北捷運電扶梯時，大面積壁貼和電視牆瞬間映入眼簾，星展銀行陪你享受極致飛行；新年想小酌，在人來人往的高鐵左營站與台中站，蘇格登與你一起豐順來年。下次經過台北捷運、機捷，與左營、台中高鐵站時，不妨抬頭看一看，讓你掌握最新時尚動脈。

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