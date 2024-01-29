日妞、小紅書瘋傳「下顎操」　醫師：定期保養更勝天天操練！

▲醫學美容進步，越來越多求美者趨於利用科技定期保養。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

根據美妝保養的數據顯示，以往消費者往往注重抗痘、美白、保濕等肌膚問題，近幾年來，緊緻保養意識迅速崛起，2023年疫情過後口罩解放，民眾回到「靠臉吃飯」的日子，也更在乎「零死角」的全面性。25歲過後，難以避免新陳代謝變慢、膠原蛋白流失、脂肪位移以及骨骼逐漸萎縮等情況，皮膚各層次支撐力不足，也就容易造成雙下巴、輪廓模糊，視覺上顯老、顯胖。對於輪廓雕塑，除了「小V臉滾輪」行之有年，不久前也流行過「雙下巴面膜」，近期日妞、小紅書更是興起一波「下顎操」，顯示現代人對於整體輪廓線的重視。

佳飛雅緻美學診所鄭瑞德醫師進一步分析各種「下巴線條」保養，雙下巴面膜、滾輪僅有極短暫的消水腫效果，而下顎操運動則是需要付出很大的努力才能獲得一點點成效，許多求美者最後還是臣服於科技的進步！2023年可說是音波大勢，許多求美者選擇安全、快速、非侵入的面向來達到雕塑保養。

▲佳飛雅緻美學鄭瑞德醫師致力於皮膚研究、體態管理。

音波療程是利用聚焦式熱能原理，將能量作用在肌膚指定層次，進而達到皮膚自然緊縮、拉提的效果，相較網路偏方不見效、動刀療程修復期長，民眾對音波療程的接受度明顯較高，甚至觀念逐漸偏向健康且適度的定期保養。然而，對於音波療程的選擇也是一門學問！鄭瑞德醫師表示：「音波療程雖熱門，但機種規格、醫師技術才是關鍵」，就專業醫師角度而言，海芙音波系列儀器為目前醫美市場上「客製化」功能最高的機種，舊有第三代海芙音波即擁有七種不同深度的探頭，能針對不同臉型、不同年齡來配置，佳飛雅緻美學診所更於近期引進旗艦機款「海芙音波媚必提」，海芙音波媚必提自在台上市以來，於各論壇的討論聲量相當高，其主打10種多元探頭、2種能量輸出，共可高達20種治療模式，除了舊有的分層拉提原理，更以專利的微脈衝技術，擴大受熱範圍、大幅度新增凝結點，為醫美市場帶來全新領域。

▲海芙音波系列儀器不斷精進，為求美者提供更貼近、更客製化的保養療程。

曾有一名25歲的年輕個案，其BMI高達31屬肥胖族群而有明顯的雙下巴，接受鄭瑞德醫師建議之後，先施打消脂針，將多餘的脂肪代謝過後，再利用海芙音波媚必提針對大部位的皮膚鬆弛、小部位的脂肪精雕，達到全面性的輪廓雕塑，個案也相當滿意。

鄭瑞德醫師指出，海芙音波媚必提採用創新的微脈衝技術，能將熱凝結點從17個點高速輸出成417個密集成線的聚焦點，除了指定層次加熱，也相對達成容積式受熱應用；另外，雙把手的寬式探頭，加上海芙音波媚必提全新搭載的圓周探頭，以環狀連結熱能聚焦，活用於各處鬆弛死角，兼具點、線、面的治療曲線，讓治療的受熱面積更為緊密、扎實。音波拉提就像「隔山打牛」，在皮下作用即可達到拉提緊緻效果，且疼痛感低，這也是為什麼音波療程成為多數求美者維持肌齡、雕塑臉型的面部保養。

▲佳飛雅緻美學診所採用一對一獨立空間，保有客人隱私，獨棟且精緻的設計更為中山區知名新地標。