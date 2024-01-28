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Toyz又開直播了！質疑大安分局「連保護被害人都做不到」

▲▼直播主Toyz接受ETtoday獨家專訪，回應遭網紅超哥毆打事件。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Toyz因為醋飯事件遭到攻擊，掀起許多討論。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者柯振中／綜合報導

直播主Toyz日前針對「醋飯事件」開直播，期間不斷痛罵動手打人的YouTuber「超哥」，並且指稱「不知道當下的警察到底在幹嘛」。他28日再度開啟直播，對於大安分局的說法，也再次做出回應。

Toyz在直播上開啟密錄器的畫面，與觀眾一起觀看，同時也提出質疑，大安分局說出「並無網傳員警到場後仍有打架情事」，但從密錄器畫面明明可以看見，員警到場後，仍有人持續動手，「不就很會打？」

Toyz也質疑，大安分局指稱，除了超哥以外，還有另一名男子出腳，但從網友所拍下的影片來看，明明就不只一人動手。

對於大安分局安和路派出所所長霍建元的說法，Toyz指稱「我是不敢認同的」，這些聲明與警方提供的密錄器明顯不符，霍所長卻能在網路上回應「員警到場時無人打架」，且其他民眾所拍攝的影片當中，也可以明顯看見至少有3人打他，為何警方不調查清楚？

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

▲▼Toyz對於超哥動手毆打、大安分局的說法感到不滿。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）

Toyz說，在他直播質疑的過程中，警方就立即發出聲明，為何不要完整調查以後，再來統一說明，「連路人都有拍到了（至少3人毆打）」，所長的說法只是在指控他說謊。

對於警方指稱「證據到哪裡就辦到哪裡」的說法，Toyz也質疑，超哥動手行兇以後，警方並無動手壓制、搜身，若是毆打完以後，再將凶器丟掉，是否就變成死無對證？也有目擊者表示，當時一行人痛毆Toyz時，有拿手機當凶器攻擊，Toyz也直言「他是用我的手機打我的啊」，所以手機才會壞掉。

▲▼Toyz對於遭毆事件再度開直播。（圖／翻攝浪Live／Toyz）

▲▼Toyz對於遭毆事件再度開直播。（圖／翻攝浪Live／Toyz）

▲▼Toyz對於遭毆事件再度開直播。（圖／翻攝浪Live／Toyz）

Toyz也質疑，明明路邊有許多監視器，警方卻能說出「員警到場後沒有人持續毆打」的說法，讓他感到十分不解，同同時也認為警方「連保護被害人都做不到」。

Toyz表示，就算他真的該死，但明明台灣路邊有這麼多監視器，為何這名霍所長能夠發文幫超哥背書，也不曉得為何這些動手行兇的人，在員警到場時還能夠繼續站在一旁，而沒有當場被壓制。

Toyz也嘲諷，希望觀眾們有一天也能被打，體驗一下他遭遇的事件，原先以為撐到員警到場就可以，卻要看著行兇的人能夠繼續站著叫囂，讓他十分心累，同時質疑「是不是真的有關係就沒關係」。

以下為大安分局安和路派出所所長霍建元針對案件的說明：

一、當天20日21時07分安和路派出所接到報案後就立即派員警到場處置，先後到了約6名員警，第一個到場的員警見現場有很多人，就立即喊不要動，有很多人拉住了網紅超哥，並無網傳員警到場後仍有打架情事，同仁也持續喊不要動、冷靜一點來控制現場，另外我也親自到場瞭解案情，並抄錄現場相關人員資料後，立即將網紅超哥帶返所偵辦。

二、現場除網紅超哥外，尚有8男1女，警方除一一過濾網路的直播畫面外，亦檢視所屬監視器及員警的密錄器等來確認是否還有人毆打網紅TOYZ，其中發現還有一名男子出腳攻擊，其餘男女均無動手施暴行為（有人在旁看、有人試圖去拉住超哥），警方調查出腳攻擊男子身分為林OO（84年），後續業於23日19時將渠通知到案，訊後依傷害罪嫌函送地檢署偵辦。

三、警方鄭重呼籲，倘民眾遇有任何糾紛應循合法途徑解決，警方執法立場就是勿枉勿縱，證據到哪裡就辦到哪裡，絕不寬貸，也期許親愛的民眾們在觀看網紅直播時，也不吝嗇的給予我們警方鼓勵，如果有相關新的證據也歡迎隨時提供到安和路派出所來（ 2702-5232 ， 2707-1446)我們定竭誠為民眾服務，謝謝大家。

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