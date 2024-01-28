芬蘭總統大選登場　與俄關係為主要議題

▲芬蘭28日舉行總統大選。（圖／路透）

中央社赫爾辛基28日綜合外電報導

芬蘭人今天前往投票所選舉新總統，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，芬蘭與鄰國俄羅斯的緊張關係加劇，總統一職的重要性日益增強。

法新社報導，雖然芬蘭總統的權力有限，但身為國家元首、也是芬蘭武裝部隊最高指揮官，總統會與政府合作指導外交政策，意味歐洲不斷變化的地緣政治格局將成為最後勝出者的主要關注點。

▲歐洲不斷變化的地緣政治格局將成為最後勝出者的主要關注點。（圖／路透）

目前9位候選人中，以前保守派總理史塔布（Alexander Stubb）和前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）領先。

緊接著兩位領先者之後的，是極右翼芬蘭人黨（Finns Party）候選人哈拉阿霍（Jussi Halla-Aho），專家認為他也可能進入第2輪。

投票於上午9時開始，下午8時結束。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，莫斯科和赫爾辛基關係惡化，促使芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，並於2023年4月加入北大西洋公約組織（NATO）。

與芬蘭有著長達1340公里邊界的俄羅斯隨即警告將採取「反制措施」。

▼芬蘭前保守派總理史塔布（Alexander Stubb） 。（圖／路透）

▼芬蘭前外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）。（圖／路透）

▼芬蘭人黨候選人哈拉阿霍（Jussi Halla-Aho）。（圖／路透）