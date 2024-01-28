　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃仁勳來台必吃！遭爆「拔電話線」訂不到位　餐廳道歉了

▲▼nVidia輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期多次訪台，期間不僅參訪台灣科技業者，深愛美食的他，更是數次光顧老字號川菜館「花娘小館」，激起一陣朝聖潮，如今更傳出老闆娘直接將電話線拔掉，讓不少民眾因此訂不到位。對此，「花娘小館」今（28）日為「電話打不通」致歉了，並喊冤絕無拔掉電話線。

黃仁勳來台多次出沒「花娘小館」，引發訂位熱潮。財經網美「Emmy追劇時間」日前就在臉書發文驚嘆，以前還訂得到花娘，自從黃仁勳大肆宣揚後，花娘的電話就像直接被拿起來、永遠打不進去，「台灣的餐廳爭奪已經夠殘酷了，還要跟兆元男搶桌子，人生真的太難了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「Emmy追劇時間」同時也分享有網友留言，「我問過老闆，他說來電太多很吵，闆娘乾脆把電話線拉掉了」。留言也讓店家急忙回應解釋，「冤枉啊大人～我們真的沒有拉掉電話線啦！」

▲▼ 黃仁勳,花娘小館。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼ 。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

▲黃仁勳來台必吃「花娘小館」遭爆拔電話線，店家急忙澄清。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

花娘小館今天在臉書發文致歉，表示了解到目前為止訂位情況確實很緊繃，原因在於店內空間有限，僅有10張桌子可供使用。即便鍋爐火力全開、再找來音速小子幫忙，用餐時段分割為2個時間，一天最多也僅能接待40組人數不等的客人，加上大量的外帶需求，確實已經是人員們體力的最大值。

「花娘小館」表示，由於人手不足，外場人員必須全心全意地服務店內客人，因此可能無法及時回應電話。對於眾多客人反應電話不通的問題，深感抱歉。

為提升訂位效率，「花娘小館」建議顧客透過臉書私訊提供訂位時間及人數，保證專人將即時回覆，以期提供更良好的服務體驗。餐廳感謝大家的支持和理解。

ET快訊
快訊／汽機車相撞起火　24歲騎士身亡
台積電工地又打架了！　混戰影片流出
佳冬戰備跑道嚴重車禍！　女坐車斗甩飛慘死
侯友宜高雄謝票「她突倒地」　婦人粉：三太子說只有你可救台灣
民進黨議員遭當街毆打！　被逼下跪喊「對不起王美惠」
11歲兒突傳訊息「快來接我」！伊萊媽哭不停：沒人跟我們一樣
三上悠亞松山會粉絲「陪睡」對象公開　頻道徵才：歡迎台灣人
快訊／賴士葆退出藍黨團總召選舉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶男友吃尾牙「前夫情侶也同桌」　4人仇視！下秒被叫上台

境外空污襲台「馬祖金門紅色警示」　雲嘉南高屏連3天空品差

黃仁勳來台必吃！遭爆「拔電話線」訂不到位　餐廳道歉了

福壽山農場果樹老化　第一批引進8新品種水蜜桃接續栽種

Toyz再辦拳賽　約戰超哥「像個男人單挑一場」！1條件達成送100萬

高雄明天大停水！「14區」29hrs沒水可用　41萬戶受影響

出國戰利品買太多？入境免稅額擬調高至3.5萬元　最快上半年實施

男子擋車門、揮拳保全　高鐵公司「譴責暴力」已報警：依法辦理

今冷空氣＋水氣夾擊！北台灣濕冷14度　過年前可能又有寒流

吃拉麵花17分鐘　日本名店罵「吃太慢」惹眾怒！YTR道歉：是我的錯

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

帶男友吃尾牙「前夫情侶也同桌」　4人仇視！下秒被叫上台

境外空污襲台「馬祖金門紅色警示」　雲嘉南高屏連3天空品差

黃仁勳來台必吃！遭爆「拔電話線」訂不到位　餐廳道歉了

福壽山農場果樹老化　第一批引進8新品種水蜜桃接續栽種

Toyz再辦拳賽　約戰超哥「像個男人單挑一場」！1條件達成送100萬

高雄明天大停水！「14區」29hrs沒水可用　41萬戶受影響

出國戰利品買太多？入境免稅額擬調高至3.5萬元　最快上半年實施

男子擋車門、揮拳保全　高鐵公司「譴責暴力」已報警：依法辦理

今冷空氣＋水氣夾擊！北台灣濕冷14度　過年前可能又有寒流

吃拉麵花17分鐘　日本名店罵「吃太慢」惹眾怒！YTR道歉：是我的錯

擴大防火宣導寫春聯　南消一大隊防災觀念深植老舊社區

傳裕隆將代理中國比亞迪、奇瑞汽車　公司澄清：並非事實

台南死亡事故！汽機車相撞起火　24歲騎士送醫不治

減肥好難！研究曝80%暴瘦者5年內復胖　記住5點「不能全怪自己」

唐立淇什麼時候被唐綺陽取代了？PTT求卦：細思極恐 釣出本尊回應笑爛

粉絲無懼寒流！李浩瑋演唱會後「簽名到半夜12點半」

台積電寶山工地又打架了！兩方混戰影片流出　警：沒收到報案

帶男友吃尾牙「前夫情侶也同桌」　4人仇視！下秒被叫上台

佳冬戰備跑道嚴重車禍！轎車追撞小貨車釀1死4傷　女坐車斗遭甩飛亡

林心如48歲了！曬10年對比照網驚：為什麼長一樣…曾馨瑩甜喊Dear

生活熱門新聞

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

小郵差討消失退休金！二審又贏　中華郵政恐面臨上萬員工跟進追討

Toyz再辦拳賽　約戰超哥「像個男人單挑一場」

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

2024沒立春！　命理師解釋了

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」結果出爐

超哥貼文狂扯台灣人　鄉民氣炸

天氣型態要變了！　鄭明典：適合大掃除

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

更多熱門

相關新聞

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

財信傳媒董事長謝金河今日發文表示，NVIDIA創辦人黃仁勳是超級票房保證，財經雜誌只要賣得最好的，封面一定有黃仁勳，此次黃仁勳來台，更直接點名台積電、日月光、華碩、廣達、緯創、技嘉、微星、聯發科等九家廠商，有如報明牌一樣。

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

黃仁勳現身尾牙曝「紅包破一萬美元」　唯一心願「跳舞越少越好」

黃仁勳現身尾牙曝「紅包破一萬美元」　唯一心願「跳舞越少越好」

他稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白

他稱少吃一隻蛙！老闆將「骨頭」拼湊證清白

關鍵字：

黃仁勳花娘小館訂位熱潮拔電話線餐廳

讀者迴響

熱門新聞

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

時速飆到1329公里！華航飛洛杉磯貨機刷新世界紀錄

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

YTR放火認愛19萬超正女友！

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

科目三落伍了！大陸洗腦新神曲上萬人搶跳

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面