黃仁勳來台必吃！遭爆「拔電話線」訂不到位　餐廳道歉了

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期多次訪台，期間不僅參訪台灣科技業者，深愛美食的他，更是數次光顧老字號川菜館「花娘小館」，激起一陣朝聖潮，如今更傳出老闆娘直接將電話線拔掉，讓不少民眾因此訂不到位。對此，「花娘小館」今（28）日為「電話打不通」致歉了，並喊冤絕無拔掉電話線。

黃仁勳來台多次出沒「花娘小館」，引發訂位熱潮。財經網美「Emmy追劇時間」日前就在臉書發文驚嘆，以前還訂得到花娘，自從黃仁勳大肆宣揚後，花娘的電話就像直接被拿起來、永遠打不進去，「台灣的餐廳爭奪已經夠殘酷了，還要跟兆元男搶桌子，人生真的太難了！」

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「Emmy追劇時間」同時也分享有網友留言，「我問過老闆，他說來電太多很吵，闆娘乾脆把電話線拉掉了」。留言也讓店家急忙回應解釋，「冤枉啊大人～我們真的沒有拉掉電話線啦！」

▲黃仁勳來台必吃「花娘小館」遭爆拔電話線，店家急忙澄清。（圖／翻攝Emmy追劇時間）

花娘小館今天在臉書發文致歉，表示了解到目前為止訂位情況確實很緊繃，原因在於店內空間有限，僅有10張桌子可供使用。即便鍋爐火力全開、再找來音速小子幫忙，用餐時段分割為2個時間，一天最多也僅能接待40組人數不等的客人，加上大量的外帶需求，確實已經是人員們體力的最大值。

「花娘小館」表示，由於人手不足，外場人員必須全心全意地服務店內客人，因此可能無法及時回應電話。對於眾多客人反應電話不通的問題，深感抱歉。

為提升訂位效率，「花娘小館」建議顧客透過臉書私訊提供訂位時間及人數，保證專人將即時回覆，以期提供更良好的服務體驗。餐廳感謝大家的支持和理解。