　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女主播丁士芬吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

全球最紅的那個男人來了！

全世界最紅的那個人又來台灣了! #黃仁勳 來跟各位粉絲打招呼囉???????? 有看有保佑❤️ 真的是天冷就要吃鍋，ㄧ吃鍋就遇到黃仁勳，這家店他已經來兩次了！位在松山區的 老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理???? 寒流報到，熱熱辣辣的麻辣鍋就是抗寒聖品 ♨️ 話說，黃仁勳真的很親民，選了個一進門就人人都看得見的位置，趁這禮拜他還在台灣，快點訂位訂起來，說不定又能再次遇到???????? #輝達股價創新高不稀奇 #黃字紅包這趟來台灣帶很多 #最愛台灣美食的男人 #我只是想要禮貌性握手結果來了個擁抱

丁士芬主播 Sophia 發佈於 2024年1月22日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

女主播丁士芬近日前往台北市松山區某火鍋店用餐，沒想到巧遇NVIDIA創辦人黃仁勳，她大讚對方真的很親民，一進門就選了大家都能看見的位置，原本想禮貌性握一下手，結果來了個擁抱，而且「黃字紅包這趟來台灣帶很多」。

女主播丁士芬巧遇黃仁勳。（圖／翻攝自Facebook／丁士芬）

▲丁士芬在火鍋店巧遇黃仁勳。（圖／翻攝自Facebook／丁士芬）

[廣告]請繼續往下閱讀...

丁士芬在臉書發文中提到，24日前往松山區某火鍋店用餐時，意外巧遇黃仁勳，而且這家店黃已經去過2次了，看來是真的很愛台灣的美食。

此外，丁士芬也大讚黃仁勳私下真的很親民，一進門就選了大家都能看見的位置，她原本只是想要禮貌性握一下手，結果來了個擁抱，「輝達股價創新高不稀奇，黃字紅包這趟來台灣帶很多」，不過，紅包是準備給店家的。

文章公開之後吸引許多網友討論，大家紛紛留言表示羨慕，「看起來他根本妳麻吉」、「羨慕！他有包一張股票給妳嗎」、「他真的都在敦北附近的餐廳」。丁士芬則回覆，「沒有，只有台幣小朋友」、「這禮拜沒事去松山區晃晃，路上可能就遇到」。

ET快訊
賀瓏《夜夜秀》唸錯原住民名　姓名34字參選人怒：垃圾節目、藝
女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」
驚動習近平！雲南恐怖山崩　44人全罹難
立院龍頭選邊站　民眾黨今有譜！策略5選1
今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

寒流來襲！網問「冷氣開26度會暖？」 　台電解答曝關鍵

尾牙抽到9990元螢幕！他喊「賤賣9000元」就好　網友超疑惑

弱勢兒寫「憂慮卡片」給上帝　陪讀師哭了：好想多為孩子做點什麼

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳：別鬧

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

25歲甜美女助詐團撈1.8億！擁台中七期豪宅+南投別墅...賓士代步

女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

超哥餐廳才被衛生局查出缺失　又見「肥老鼠溜進店」影片瘋傳

他超厭惡紅包文化　親戚十幾個孩子全要給：我明明連名字都不記得

寒流來襲！網問「冷氣開26度會暖？」 　台電解答曝關鍵

尾牙抽到9990元螢幕！他喊「賤賣9000元」就好　網友超疑惑

弱勢兒寫「憂慮卡片」給上帝　陪讀師哭了：好想多為孩子做點什麼

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳：別鬧

日本人就是不買特斯拉！　馬斯克怒了：他們缺乏認知

達人「2024存股名單」曝光！　過去10年平均殖利率8.5%

日女星痛訴遭「大咖N男歌手」下藥性侵！　網瘋猜小虎隊神曲原唱

嫌犯未成年！韓美女議員遇襲「頭被砸20下」　驚悚畫面曝光

吳心緹斷開胡釋安：不會特別要聯絡！坦言戀愛「很心累」凍卵30顆

女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

紅海危機讓杜拜與洛杉磯成為海轉空據點　但台灣尚未見需求

全台通路「激省優惠」懶人包！超多用品買1送1、咖啡第2杯10元

「支持台灣有權免受威脅」　愛爾蘭參議院通過決議

傳美國安顧問將在與王毅會談　商討紅海局勢

倉鼠臉部朝下安穩入睡　媽笑：真的是睡鼠了XD

生活熱門新聞

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

賓士男單挑4輛大車被圍攻　女友跺腳：別鬧了

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波　北部「低溫站上2字頭」時間曝

更多熱門

相關新聞

黃仁勳現身尾牙曝「紅包破一萬美元」　唯一心願「跳舞越少越好」

黃仁勳現身尾牙曝「紅包破一萬美元」　唯一心願「跳舞越少越好」

NVIDIA今日舉行尾牙，並選在台北喜來登飯店B2宴會廳舉行，創辦人黃仁勳日前也已經來到台灣，今日也親自到場，更透露今天為員工準備很多紅包，甚至「多達一萬美金」，尾牙也會有很多唱歌跳舞的表演，但他唯一的希望是「他的跳舞越少越好」。

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」

謝金河：企業依賴中國要付出代價　現在是算總帳時刻

謝金河：企業依賴中國要付出代價　現在是算總帳時刻

和碩年終及加薪優於同業　每月與黃仁勳更新合作進度

和碩年終及加薪優於同業　每月與黃仁勳更新合作進度

黃仁勳脫皮衣！赴陸「穿東北大花」熱舞

黃仁勳脫皮衣！赴陸「穿東北大花」熱舞

關鍵字：

黃仁勳丁士芬

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

41歲水上鄉長林緗亭罹乳癌！　光頭照曝光

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

快訊／聯電、英特爾宣布晶圓代工合作！　共同開發12奈米製程平台

客戶拿磚頭怒砸裝潢工賓士　車窗＋板金都毀了

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

寧夏夜市「科目三大賽」冠軍出爐！最小參賽者僅4歲

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面