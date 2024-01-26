女主播吃火鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民「紅包帶很多」

全球最紅的那個男人來了！ 全世界最紅的那個人又來台灣了! #黃仁勳 來跟各位粉絲打招呼囉???????? 有看有保佑❤️ 真的是天冷就要吃鍋，ㄧ吃鍋就遇到黃仁勳，這家店他已經來兩次了！位在松山區的 老撈麻辣火鍋 新派火鍋及私房料理???? 寒流報到，熱熱辣辣的麻辣鍋就是抗寒聖品 ♨️ 話說，黃仁勳真的很親民，選了個一進門就人人都看得見的位置，趁這禮拜他還在台灣，快點訂位訂起來，說不定又能再次遇到???????? #輝達股價創新高不稀奇 #黃字紅包這趟來台灣帶很多 #最愛台灣美食的男人 #我只是想要禮貌性握手結果來了個擁抱 由丁士芬主播 Sophia 發佈於 2024年1月22日 星期一

記者黃翊婷／綜合報導

女主播丁士芬近日前往台北市松山區某火鍋店用餐，沒想到巧遇NVIDIA創辦人黃仁勳，她大讚對方真的很親民，一進門就選了大家都能看見的位置，原本想禮貌性握一下手，結果來了個擁抱，而且「黃字紅包這趟來台灣帶很多」。

▲丁士芬在火鍋店巧遇黃仁勳。（圖／翻攝自Facebook／丁士芬）

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丁士芬在臉書發文中提到，24日前往松山區某火鍋店用餐時，意外巧遇黃仁勳，而且這家店黃已經去過2次了，看來是真的很愛台灣的美食。

此外，丁士芬也大讚黃仁勳私下真的很親民，一進門就選了大家都能看見的位置，她原本只是想要禮貌性握一下手，結果來了個擁抱，「輝達股價創新高不稀奇，黃字紅包這趟來台灣帶很多」，不過，紅包是準備給店家的。

文章公開之後吸引許多網友討論，大家紛紛留言表示羨慕，「看起來他根本妳麻吉」、「羨慕！他有包一張股票給妳嗎」、「他真的都在敦北附近的餐廳」。丁士芬則回覆，「沒有，只有台幣小朋友」、「這禮拜沒事去松山區晃晃，路上可能就遇到」。