徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」…轟政府謀財害命！遭警移送結果曝

▲立委當選人徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

國民黨籍台北市立法委員當選人徐巧芯112年在臉書PO文，稱「『超思』進口的蛋可能致癌」，痛批「又是一次政府謀財又害命的惡質作為！」因此遭警方依《社維法》移送法辦。台北地院認為，徐巧芯沒有故意散布不實訊息，因此裁定不罰，可抗告。

112年9月份全台鬧蛋荒，新設立的進口雞蛋貿易商「超思」還被踢爆是1人公司，且資本額僅50萬元，卻能標得上億元的雞蛋採購案，引起輿論譁然。徐巧芯9月份也在臉書PO文，以「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌」為題，直指「超思進口雞蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，痛批「這簡直又是一次政府謀財又害命的惡質作為！」

徐巧芯質疑，超思進口了8000多萬顆的雞蛋，「會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？」「這已經不只是貪財疑慮，而是食安問題。台灣的蛋不夠，向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能？請農業部慎重回應！」

文章貼出後引起警方注意，認為徐巧芯最一開始PO文內容為「氯黴素因具骨髓毒性」，事後才修改為「氟甲磺氯黴素」；警方認為氯黴素早已停用，而氟甲磺氯黴素並不會引發再生性不良貧血及血癌，因此認定徐巧芯散播錯誤訊息，還作出「政府謀財害命」結論，引發群眾恐慌，足以影響公共安寧，將其依違反《社維法》移送。

徐巧芯到案後坦承確實在臉書發布該篇文章，但強調自己已經經過合理查證，並提出醫師蘇一峰、長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海、以及新北市衛生局等貼文、資料佐證其論述。

台北地院審酌後，認為徐巧芯貼文內容雖然未必正確、或在科學上已有定論，但資料係來自醫師、主管機關、報章媒體等，並非是恣意發表不實資訊，沒有具體事證可以認定徐巧芯係在主觀上明知訊息不實的情況下，仍將資訊散布於眾；且在徐巧芯發文後，即有醫師出面說明「氟甲磺氯黴素」對人體影響，也引起媒體報導，其言論並未衍生真偽長期不明、從引發群眾恐慌心理之情況，難認影響公共安寧，因此裁定不罰。