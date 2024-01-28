可載9950人！全球最大郵輪「海洋標誌」啟航　爽遊加勒比海玩跳島

▲世界最大郵輪「海洋標誌號」1月27日正式起航。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

全球最大郵輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）1月27日在美國邁阿密正式展開其處女航，但人們對於這艘船的甲烷排放深感擔憂。

綜合外媒報導，隸屬於皇家加勒比郵輪集團（Royal Caribbean Group）的「海洋標誌號」，在1月27日從佛州邁阿密出發，前往加勒比海展開為期7天的熱帶跳島旅程。

▲「海洋標誌號」有7座泳池。（圖／達志影像／美聯社）

「海洋標誌號」船頭到船尾的長度達365公尺，寬度則為50公尺，打破了姐妹船「綠洲系列」長達12年的紀錄，成為新一代「世界最大郵輪」。這艘建造成本高達20億美元（約新台幣626億元）的龐然大物，最多可容納7600名乘客與2350名船員，船上還有20層甲板、7座游泳池、6座滑水道，以及40多家餐廳、酒吧和休息室。

皇家加勒比郵輪集團指出，「海洋標誌號」是該公司近50年來的巔峰之作，而它在2022年10月首次亮相時，就創下了公司53年的史上單日最大預訂量和單週預訂量最高紀錄。

▲環保人士對「海洋標誌號」的甲烷排放深感擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

然而，儘管「海洋標誌號」以液化天然氣為動力，但國際清潔運輸委員會（ICCT）的海洋專案主任科默（Bryan Comer）依舊對這艘船的甲烷排放深感擔憂。他指出，使用液化天然氣作為燃料的「海洋標誌號」，生命周期溫室氣體排放量比船用輕柴油高出120%以上，而液化天然氣燃料船舶的甲烷排放高於現行法規的假設。

甲烷是一種強大的溫室氣體，其在大氣中的吸收熱量比二氧化碳高80倍。減少這些排放被視為減緩全球變暖的關鍵。儘管液化天然氣相對於傳統船用燃料如燃料油更清潔，但仍存在泄漏的風險。環保人士擔心，這艘全球最大的游輪的甲烷排放可能對環境和氣候變化產生負面影響。

對於環保人士的擔憂，皇家加勒比集團表示，「海洋標誌號」的能源效率比國際海事組織對現代船舶的要求高出24%，同時該公司計劃在2035年推出一艘零排放的船舶。