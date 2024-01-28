鼓勵創新思維實踐社會設計　嘉義市行動徵件說明會開跑

▲2024嘉義市社會設計行動徵選及輔導計畫，專員說明計畫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局致力於提升城市居民生活品質，視優化城市人、事、物為未來發展的願景。自112年起推動了社會設計行動徵選及輔導計畫，誠摯邀請關心嘉義市現況的各界人士攜手合作，共同解決城市面臨的種種問題。今年度，嘉義市政府文化局積極回應社會需求，將計畫總經費提升至65萬元。除了對優秀團隊提供獎勵補助外，更希望透過這筆獎金，讓他們能夠放心地去實踐社會設計之理想，不再受制於資金的限制，共同改變社區與家的城市。

嘉義市市長黃敏惠表示，社會設計行動是當前全球的趨勢，不僅能解決城市面臨的問題，更是建構共融社會的重要工具。市長黃敏惠相信，透過社會設計的引領，可以激發出更多創新的點子與解決方案，推動嘉義市朝向更加永續、平等的方向發展。

▲嘉易創有限公司執行長黃振瑋致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府文化局局長盧怡君表示，社會設計行動的核心理念融入聯合國永續發展目標(SDGs)的框架，旨在藉由提出社區營造、社會設計、公共治理、多元平權、青年參與等相關設計思考方案，改善嘉義市社會需求。

2024嘉義市社會設計行動補助計畫於1月26日星期五在嘉義市製材所園區-貳陸陸杉Space正式舉辦徵件說明會，除詳述計畫內容之外，也會分享112度獎補助團隊的亮點成果，歡迎想了解社會設計、創造公共利益的民眾踴躍報名，本計畫不局限於團體單位，只要實施地點位於嘉義市，無論是個人或外籍人士都能提案徵選。另外，為使有意提案者能夠順利地將設計思維具現化，也規劃於02月24日星期六辦理提案工作坊，邀請專業講師手把手指導如何撰寫提案計畫書，以及撰寫計畫亮點小技巧。

「2024嘉義市社會設計行動徵選及輔導計畫」申請案件受理至113年03月20日17:00止，歡迎大家踴躍申請，相關申請文件可至「嘉義市政府文化局官網-「2024嘉義市社會設計行動徵選及輔導計畫」-相關檔案」下載取得。如有計畫相關問題，請洽詢計畫專案辦公室服務專線05-277-1796林小姐。

聯絡人：嘉義市政府文化局 藝文推廣科