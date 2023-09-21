地方產業創新研發有成　嘉義市打造西部新都心未來

▲嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR) 啟動儀式。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)提供研發補助金與輔導資源協助中小企業技術提升和產業轉型，111年度共有11家業者完成計畫，嘉義市政府21日在嘉義產業創新研發中心舉辦年度成果展暨產業創新論壇，市長黃敏惠率領市府團隊出席，聆聽業者分享執行經驗並進一步了解創新研發成果，對於業者的努力表示肯定，讓大家看見了嘉義市無窮的產業創造力。

▲嘉義市長黃敏惠攤位尋訪，了解業者創業成果。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「企業的創新研發是在變化快速、競爭激烈的市場環境中領先的關鍵」，市府團隊透過地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)補助與輔導，協助在地優良的中小企業推動產業數位升級、行銷包裝並優化銷售流程，很高興在今日看見11家業者的優異的研發成果，深感榮耀與感動，各個業者付出用心投入在產品與服務的創新，展現出產業的不同面貌與價值。嘉義市政府會持續輔導產業創新與研發，發掘在地業者的研發能量，與大家共同展現「小城市‧大創新Small City, Big Change」的嘉義精神。

黃敏惠也特別感謝嘉創中心，結合食品所、金屬中心、精機中心與自行車中等四大法人的資源，提供研發設備並結合優秀的研發人才，幫助在地業者克服研發中的困難。嘉義市是台灣許多知名精密機械「起家」的重要基地，期待中央看見嘉義市企業豐沛的創造力與產業動能，大力挹注嘉義市資源、更深化與嘉義市的連結，市府團隊也將持續提出務實、有前瞻性的計劃輔導在地業者，並作為中央與地方企業間引介資源與溝通平台，吸引更多人來嘉創業、回家就業，凝聚產官學研力量一同打造「產業嘉義隊」，一同「站上台灣舞台，拼全世界」。

此次計畫成果展現在地業者的創新與創意，如島語未來股份有限公司針對嘉義市重要歷史古蹟，進行創新設計與數位AR360開發，成為不同的嘉義特色伴手禮；阿榮師啤酒鴨有限公司則將傳統宴席菜餚豬腳燉湯改良製成銀髮友善食品；另外，和技精密科技有限公司開發出可應用在高階紅酒標籤立體印刷的數位3D標籤噴墨加工機，縮短印製時程與減少印刷成本，朝向印刷業之環保永續發展。

島語未來股份有限公司執行長葉欣芝分享，他認為嘉義市是全台最適合創業、實現夢想的城市，市府團隊不僅全力協助業者開發產品，更邀請專業業師團隊為後續行銷提供專業意見。在市府團隊的大力協助下，結合市立美術館、昭和十八的瓦煎燒模型前進日本文創展覽，成為日本遊客來台指名的伴手禮，不僅孵化了產業，也讓嘉義市之美躍上國際。

和技精密科技有限公司經理周明樹更肯定表示「市府團隊永遠值得你信任」，他表示加入地方型SBIR後，深深感受到市府推動業者前進的力道，不是業者在遇到困難時向市府提問、請求協助，更常是市府追著他詢問「有哪裡可以幫忙」。透過SBIR計劃輔導，所研發的數位3D標籤噴墨加工機不僅應用在高階酒款上，更走出台灣、外銷捷克，讓國際看到嘉義市研發的能量。

建設處長田長沛表示，近5年來透過嘉義市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)計畫，已協助輔導61家中小型企業，累積補助金額高達3,800萬元，期許更多企業善加運用政府資源投入創新研發。嘉義市政府會持續整合與串聯產官學研的能量，積極成為企業們技術創新與轉型的路上的最佳夥伴，協助大家一起加值新未來！

今年成果發表會除了由專案辦公室嘉易創團隊連結中央資源到嘉義市，結合大健康產業加速器一同為嘉義企業創新加值，也首度與協助在地產業技術升級的好夥伴嘉創中心攜手合作，特別於9月21日下午辦理產業創新論壇，由111年度SBIR獲補助業者介紹企業產品或技術創新歷程，並邀請嘉創中心食品所、金屬中心、精機中心及自行車中心等法人單位分享相關領域的最新產業技術與趨勢，提供現場與會的在地業者們未來投入創新的學習、交流機會。