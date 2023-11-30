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減少農藥及化學肥料施用　無臭味蚓糞發想獲百萬創業金

▲▼嘉大「蚓joy」學生創業團隊 蚓糞投入至馬鈴薯生產獲創業金106萬元 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼嘉大「蚓joy」學生創業團隊 蚓糞投入至馬鈴薯生產獲創業金106萬元 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學創新育成中心及協力夥伴嘉易創創育中心共同合作輔導嘉大學生創業團隊「蚓joy」，參加教育部112年度「U-start創新創業計畫」獲得佳績。第一階段「蚓joy」創業團隊從近300組隊伍中脫穎而出，獲得50萬元創業啟動金，因團隊具有高度的發展潛力，於第二階段評選為績優團隊，再次贏得評審的讚賞及肯定，成為最終獲選製造技術類的5組之一以及50萬元創業獎金，總計共取得100萬元的創業金。

▲▼嘉大「蚓joy」學生創業團隊 蚓糞投入至馬鈴薯生產獲創業金106萬元 。（圖／嘉義大學提供）

▲「蚓joy」團隊代表人王建壹分享蚓糞投入至馬鈴薯的理念。 。（圖／嘉義大學提供）

「蚓joy」團隊今年更在農業部舉辦「2023發光、發亮．農業生技創新創業競賽」中，透過微生物多樣性系統，將豬糞轉化成完全腐熟且無臭無味的蚓糞，再將蚓糞投入至馬鈴薯的生產，除了可減少農藥及化學肥料的施用外，並可降低生產成本，達到真正的循環農業。團隊因具相關專業研發能量，具前瞻性、整合性之創新技術及服務，榮獲銀牌與6萬創業金。

產學營運及推廣處謝佳雯處長表示，恭喜榮獲補助的「蚓joy」團隊，此次能夠在多場競賽中過關斬將，從眾多團隊中獲得肯定，實屬不易，未來潛力有目共睹。嘉大對學生創業一直以來都相當重視，開設跨領域、產業接軌等多元創業課程，更鼓勵學生利用所學進行創意發想，挖掘市場需求與缺口，將構想化為具體行動，進而朝向商品化來發展。只要學生有想法和熱情，育成中心都會在過程中提供創業團隊相關的資源，協助團隊實現心中的創業藍圖。

嘉易創創育中心黃振瑋執行長表示，U-start計畫自2009年推動迄今，鼓勵大專校院優化校園創業環境，結合學校育成輔導資源辦理，已培育許多優質創業團隊。感謝嘉大讓嘉易創可以發揮青創輔導專業，一起參與在這次創業團隊的陪伴輔導，本次透過產學雙軌輔導，協助團隊在技術、商模和行銷等面向進行優化，相信「蚓joy」團隊未來的發展會無可限量、值得期待。

「蚓joy」團隊代表人王建壹表示，團隊夥伴都是嘉大農場管理學程的學生，期間多次運用蚓糞於農場實習中實驗，多次於國際期刊上發現蚓糞的相關實驗數據，因此決定組成創業團隊，過程中感謝指導教授食品科學系呂英震老師引導我們將微生物光合細菌培養運用於馬鈴薯種植上，以提高馬鈴薯的產量，減少對國外的依賴，降低碳足跡對地球的危害。也很感謝創新育成中心及嘉易創創育中心的雙重資源下，讓我們在創業過程中少走了很多冤枉路，也在師長的陪伴下更加茁壯。

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