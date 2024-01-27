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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／選戰常勝軍首吞敗　侯友宜捲起袖子加倍努力「守住新北保衛戰」

▲▼侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜敗選後首場市政行程。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

距離總統大選結束至今已有兩週時間，落敗的國民黨候選人侯友宜，在結果出爐的隔天就回復新北市長的身份，而且天天都排滿視察行程，對侯友宜而言，此刻不是懷憂喪志的時候，因為想發起罷免新北市長的人可能已蠢蠢欲動，他不能讓這些人得逞，他得為國民黨守住全台最大縣市新北市這個重要灘頭堡，所以只能加倍努力。

國民黨雖然輸掉總統大選，但拿下國會最大黨，黨主席朱立倫因此免去被逼宮命運，再加上新國會2月1日即將開議，當天也要投票選舉正副院長，目前政壇的焦點都集中在國會龍頭究竟是國民黨的韓國瑜，還是民進黨的游錫堃，所以國民黨似乎也沒有花太多心力去檢討為何總統會選輸？

然而總統這一仗，讓選舉常勝軍的侯友宜初嘗敗績，心中不免糾結，但是對於媒體在各公開場合詢問他敗選原因，侯友宜也不歸咎於任何人，「所有的敗選原因就只有一個原因，就是侯友宜的原因，這是侯友宜努力不夠，就是我做得不夠好」。

時間回到選戰末期時，眼看坊間各種民調，侯友宜始終卡在「老二」，無法與民進黨賴清德創造出「黃金交叉」，侯友宜就曾向幕僚提到，「為何本來的施政高滿意度，到總統選舉都變不滿意？」而在13日開票當天，侯一開始還維持在第3名一段時間，他一度忍不住感嘆「柯文哲怎麼會這麼強？」種種跡象可得知，就算他把敗選因素全歸在自己身上，但還是不懂，為什麼「侯友宜」這個五星市長的品牌，在總統大選失靈了呢？

在許多熟悉侯友宜過去擔任刑警的辦案風格的人眼裡，侯友宜是個懂得忍耐、堅持，緊咬目標不放的神探，許多事情尚未明朗前他不會多說什麼，這就好比警察在抓犯人，一定是伺機而動，全盤佈局，才能將壞人逮捕歸案，所以就算被誤解，他也不會刻意辯解，這樣的「警察個性」讓侯友宜轉到政界後仍無法改變，甚至已經內化成了他人格一部分。

與侯友宜搭檔副手的趙少康則不同，他是快打旋風型，打選戰的節奏也是快的，而趙談敗選原因，就不諱言說，「警察很少講話靈活的」，侯是警察出生，人格特質就是正直、正義，但這樣的個性在選舉上有利有弊，對於挑戰者來說，侯友宜思考保守。趙少康還舉例，當時他要提護理師加給1萬元，但因為侯需考慮的東西太多，趙決定不管競辦那邊討論的如何，自己就先拋政見。不過面對記者追問，「口條好不好跟選總統有關嗎？」侯友宜也只能苦笑而不答，只說謝謝。

趙少康的話也許真實，但對侯友宜也是殘酷的當頭棒喝，畢竟選情瞬息萬變，身為主帥，確實要能隨機應變，因為只要反應慢半拍，就給了對手可趁之機。

選戰中最經典的例子就是去年5月的新北幼兒園餵藥案，當事情爆發時，黨中央幕僚各個緊張個半死，但侯友宜在新北的幕僚則認為「好好處理」就好，但是他們忘了彼時侯友宜已被國民黨徵召為總統參選人，民進黨是以打總統大選規格 的陣勢來猛攻侯友宜，最後也逼使侯道歉，而此一事件，導致侯友宜雖被徵召，卻沒有慶祝行情；後來，侯妻家族凱旋苑事件，也因侯友宜認為，這是2018年選新北市長時已炒過的議題，輕忽了該議題對年輕人的相對剝奪感，再次傷及侯友宜選情。

選後，一位很核心的國民黨人士曾私下探詢，侯友宜草根性強，台語說的那麼溜，如此的接地氣，為什麼在南部還是大輸呢？

這次大選中，原本不少國民黨人士認為侯友宜在南部不會輸太多，甚至擔綱後援會總會長的前立法院長王金平也說，「這次南部只會小輸」，但為何南部還是輸到了70多萬票？就連侯友宜的故鄉嘉義朴子，還是輸給了賴清德呢？有南部輔選幹部認為，「侯友宜的個性太警察了」，南部人對警察本來就沒有好感，侯友宜過於黑白分明的態度讓南部人「覺得怕怕的」，侯又一再提他當年的警察故事，南部人聽到最後只會覺得「有壓力」。

侯友宜選後馬上回歸新北市長身份，侯友宜身邊的人直言，「這就是侯友宜」。除了市政工作外，侯友宜也特別在下班時間及休假日到各縣市進行謝票行程，侯友宜在首場感恩茶會就提到，國民黨已經在改革路上，但是大象要轉身不容易，盼外界給國民黨一些時間。此番言論讓不少記者眼睛為之一亮，過去不善言辭的他竟用大象來比喻國民黨，不僅貼切也讓人有記憶點。

在各個感恩茶會中，侯友宜都是先把敗選原因歸在自己身上，並要大家不要氣餒，一場感恩茶會中，一名輔選幹部哭紅了雙眼，侯友宜下台後特別上前向他致意，並低聲說「不好意思！讓你失望了」。在致詞時，他除了表達歉意外，也不忘恭喜當選立委，並要他們繼續加油，為國民黨一起努力。更在雲林謝票場合時拜託雲林市黨部的幹部，一定要在南部把國民黨顧好，不能讓南部人覺得沒選上就不顧人家，這樣大家才可以繼續往前走，否則未來國民黨很難在南部可以拿到更多票。

▲▼侯友宜敗選後首場市政行程-新北三鶯線三峽機廠。（圖／記者呂佳賢攝）

「失敗可以看出一個人的高度」，侯友宜身邊一名貼身幕僚表示，選完後可以看出侯友宜的君子之風，不怨天尤人，謝票過程不怪別人，都怪自己，身段放得非常低，就是希望黨內不能在戰敗時還猛找戰犯，盼此時的國民黨要繼續團結往下一個目標前進。

侯身邊幕僚表示，失望的心情侯友宜一定有，但是敗選後侯友宜的心情調適的很好，馬上捲起袖子馬上開工，不過，身邊的人都感受到，經過總統大選，侯友宜的各種論述厚實很多，視察新北大小事時，也會用更多領域的背景知識來談，整個人的視野已不一樣，儼然已成為「侯友宜2.0」。

該人士表示，雖然說這是侯友宜人生第一次的敗選，但是在警察生涯中他也曾嘗過失敗，警察身份的他，不能因為一次的失敗就喪志，隔天遇到新的難題又需要馬上處理，這樣的心態放到選戰中也一樣，敗選隔天侯友宜有疲憊、有失望，但是「好好做事」的態度已馬上呈現。

侯友宜選後兩天，就把臉書的照片換成他在新北市視察建設的照片，圖片中更大大寫上「加倍努力、為民打拼」。藍營人士也提到，這次的敗選讓黨內期待落空，但侯須先面對新北市長保衛戰，除要挺過可能來襲的罷免戰之外，若未能讓自己的聲望止跌回升，侯友宜的政治路恐將到此為止。

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