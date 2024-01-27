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高中妹性愛片被公布！4千粉絲看光　恐怖情人逼「再做1次」才願刪

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲桃園印尼籍女高中生慘被男友公布性愛片，提告判賠50萬元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／桃園報導

17歲少年阿龍(化名)念高中時，因不滿與同班女友小柔（化名）分手，竟將兩人的性愛片公佈在IG限時動態上，分享給4千多名粉絲觀看，還要小柔在「跟我做多1次」和「復合」二選一，不然不願意刪除，讓小柔身心受創，提告求償百萬。桃園地院審理後，判阿龍和他父親要連帶賠償小柔50萬元，全案還可上訴。

判決指出，小柔和阿龍原本為高中同班同學，也是男女朋友，都在同一個建教合作的工廠工作，兩人感情原本相當親密，基於信任小柔在交往期間和阿龍拍了性愛影片，還借錢給阿龍。

不料兩人分手後，阿龍不僅不還錢，還威脅小柔得繼續跟他上床，不然就公布兩人性愛片。同時，阿龍將存有性愛片的手機交給同學傳閱，讓小柔感到同學對她投以輕蔑和嘲諷的眼光，覺得相當難堪。

阿龍為了逼小柔復合，又將性愛片公布在IG的限時動態，而他的IG粉絲人數高達4千多人，這讓小柔認為，她的性愛片至少讓4千人看過，甚至所有的IG用戶都能觀看、複製、分享，讓她深感恐懼和憤怒，卻不知道該如何是好。

孤立無援的小柔轉而向學校師長求助，但師長卻說小柔是外籍學生，在訴訟上保障有限，小柔未獲得協助，身心嚴重受創之下，前往警局報案，希望阿龍能收斂行為。不料阿龍仍不時對同學、工廠同事傳述他們之間的糾紛，甚至有人聽聞後，前來詢問小柔詢問她事情始末，造成她二度傷害。

小柔指出，阿龍在前年11月8日與她發生口角，還作勢要毆打她，經他人居中協調才作罷。她因此申請保護令，阿龍已在審理時坦承恐嚇、公開親密影片等行為，經法院裁定核發通常保護令，阿龍也被少年法庭裁定交付保護管束。

小柔認為，阿龍至今從未表示歉意，甚至轉學後，仍在其他學校和工廠向同學、同事傳述兩人訴訟之事，讓她不堪其擾，提告向阿龍和他父母連帶求償100萬元。

全案審理時，男方表示小柔控告阿龍傳閱手機、傳述糾紛，使同學、同事皆對她嘲諷訕笑、觀感不佳等情景，只是她單方面的指控，並無證據。而且該限時動態設定僅小柔能觀看，加上阿龍將性愛片傳閱給另2人，看過性愛片的除了當事人外，總共不超過3人。

不過法官查看相關證據，判定阿龍以公開狀態發表限時動態，經小柔要求刪掉影片時，還回覆「那你答應我一個事情」、「我全部刪掉」、「一你跟我做多1次，二你跟我複（復）合」、「複（復）合吧」，遭小柔拒絕後，又恐嚇她要給其他友人觀看，已侵害小柔的隱私和名譽權。

法官審酌阿龍高中肄業，父親也無財產，判父子連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

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