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社會 社會焦點 保障人權

猥褻侵犯國小女兒110次！母竟要她不要說　獸父還喊：沒那麼多次

▲桃園市郭姓男子去年2月開車搭載女兒之學妹機會，載至大園區某土地公廟前，違反少女意願強制指侵與性侵得逞，車上行車紀錄器錄音成為鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園一名狼父長達3年猥褻、性侵國小女兒，遭判刑12年8月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台北報導

桃園一名狼父對未滿14歲的女兒小美（化名）伸出狼爪長達3年，自從女兒升小六開始，先是撫摸她胸部、私密處，見女兒不敢聲張反抗，他竟強逼女兒為其口交，猥褻性侵女兒共110次，母親得知後竟還要求她不要說話，希望能減輕父親罪責。一審依犯對未滿14歲之女子為猥褻、性交行為，判獸父應執行有期徒刑12年8月，他不服上訴，辯稱次數沒那麼多，請求法官減刑，二審高等法院審理後，駁回上訴，全案可上訴。

判決指出，小美在偵訊時坦承，自從小五升小六開始，父親就會趁媽媽不在家時，撫摸她胸部，每周大約1、2次，持續長達半年，她雖然會推開爸爸，並跑回房間，但爸爸卻仍持續猥褻她，2019年至2021年間以每周1至2次頻率摸她胸部、下體，共18次，之後甚至以每周3、4次的頻率強逼她口交，共92次，造成她身心嚴重受創。

後來小美在學校和閨密吐露遭父親侵犯的過程，在好友鼓勵下她才鼓起勇氣向老師求助，校方通報後，案經桃園市警局婦幼隊報告桃園地檢署，由檢察官偵查起訴，一審桃園地院審理後，依犯對未滿14歲之女子為猥褻、性交行為，對小美父親分別處刑7月（共18罪）、3年2月（共92罪），應執行有期徒刑12年8月。

小美父親不服提起上訴，他辯稱小美寒暑假都住在阿姨家，猥褻、性侵小美的次數並非以每週1次之頻率，而是每月1次至多每月3次，請求法官減刑。

高等法院審理時，小美證稱，一審表示父親每周會要求她口交1、2次等語，是想要幫父親，所以才說謊少說了次數，但因為無法原諒他，因此坦承被侵犯次數是一周3到4次，且她出庭作證時一度在牆角不願意坐在應訊台前，情緒不穩、啜泣、哭泣，時間長達10分鐘，在社工不斷安撫、鼓勵下，她才穩定情緒。

而小美的老師也出庭作證，表示通報隔天，小美就說母親希望她遭父親性侵一事不要通報，要女兒不要說話、不要仔細說，希望能減輕父親罪責。

法官審酌，小美父親為人父，本有保護教養女兒之責，竟罔顧人倫綱紀，為逞一己私慾而對女兒為性交、猥褻之舉，造成小美身心造成無可磨滅之傷害，所生危害甚鉅，且上訴後又改口否認部分犯行，因此維持一審判決，駁回上訴，全案仍可上訴。

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