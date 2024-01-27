　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

▲花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案預告至今年2月17日止，縣府辦理說明會，蒐集農友意見。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案預告至今年2月17日止，縣府辦理說明會，蒐集農友意見。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

有鑑於花蓮中南區曾發生放牧式飼養牛隻因管理不善引發交通事故，為管理放牧式飼養牛，花蓮縣政府擬訂「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案，於112年12月18日草案預告。為使本縣放牧飼養牛農民了解自治條例未來的規範，以及法規需要飼養者配合相關事項。

花蓮縣政府前在瑞穗、壽豐及豐濱鄉公所各別舉行草案意見蒐集說明會，邀請縣內以放牧型態飼養牛的農友參加，藉座談方式直接與農民溝通，讓飼養者能清楚了解自治條例草案，同時蒐集農友的意見，理解農友的想法及需求。

放牧式型態屬於花東較為特殊的飼養方式，粗放的管理使牛隻生活在絕佳的自然環境，花蓮縣得天獨厚的好山好水，也提供大眾優質蛋白質的來源。近幾年有發生因放牧牛隻誤入交通要道而導致事故發生，輕則財產物損，重則傷害人身，為杜絕類此事故，花蓮縣政府訂定「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案，透過輔助農民提升管理強度，以共同維持生產品質及環境交通安全。

農業處長陳淑雯表示，感謝農友一同參與說明會，日前已完成瑞穗及壽豐場次，農友對於條例草案中第五條放牧牛隻距離省道的距離皆表達希望能縮短距離，另有部分農友表達希望罰款能降低、耳標標示能由公部門協助人力與技術等事項，都會納入後續草案討論。

「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案自去年12月18日起預告60日，至今年2月17日止，歡迎對本規範有意見的民眾或農友，都可以來電或電郵提供寶貴意見。

詳細法條請參閱花蓮縣政府農業處網頁https://lam.hl.gov.tw/Default.aspx，期盼在大家共同努力下，為花蓮維護美好的環境。

ET快訊
氮氣死刑過程曝！他悚「如22分鐘恐怖電影」
載8歲女兒「擦撞單車」！　男騎士噴飛血流滿地
圖多／電玩展妹子火力全開　現場看到飽
快訊／愛莉莎莎道歉了！　提7聲明
超哥開扁Toyz「YTR譏笑女生狂哭叫」！　正妹店員怒發聲
驚險畫面！貨沒綁緊全噴了　「百公斤水泥袋」砸女騎士
老司機曝「排毒一條街」極樂玩法　警方說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

南投燈會2／3登場　邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」與爽爽貓助陣

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動　打造年貨大街熱鬧節慶感

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

南投燈會2／3登場　邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」與爽爽貓助陣

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動　打造年貨大街熱鬧節慶感

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

112年第4季經濟指標出爐　台中市12項勇奪全國第一

波音737 MAX 9「半空掉艙門」後復飛！　美航空高層門邊親坐鎮

伊能靜：人生就是要「無為而治」、不去控制才能趕走焦慮

巴黎高訂周／韓韶禧秀場追星娜塔莉波曼！　Dior仙氣雲紋綢改造70年前禮服

英國鋼琴家「魔法攻擊」重返爭議現場演奏　喊：今天沒有中共

氮氣死刑過程曝！他悚憶「宛如22分鐘恐怖電影」　監獄官員也震驚

日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味！莓果酸甜好滋味　撒金粉超浪漫

載8歲女兒買午餐「擦撞單車」人噴飛血流滿地　雲林男昏迷送醫

1年義務役入伍　大學長喊「必遇到1事」爆共鳴：軍中神奇魔力

紅髮艾德來台倒數中！空降高雄世運開唱　最後搶票機會釋出

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

南投燈會2／3登場　LAIMO馬來貘與爽爽貓助陣

賴清德、蕭美琴嘉義市謝票

基隆市率全國之先　2／1取締改裝噪音車6000元起跳

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

春節前夕　新竹市政府率團敬軍贈慰問金

高雄男違規跑給警察追！大膽狂逃下場慘

大林慈濟生物製劑助治癒異位性皮膚炎

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

布袋分局社區治安宣導

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液

2024台南車展會展中心登場

南消四大防火宣導讓您過好年

更多熱門

相關新聞

台南爭取全國受惠公幼延長照顧新制上路

台南爭取全國受惠公幼延長照顧新制上路

台南市為減輕家長育兒負擔，2023年7月起由市府自籌經費，率先推出公幼延長照顧服務1人即開班、照顧到下午6時，並向中央建議降低公幼延長照顧收費，尤其是寒暑假應比照非營利收費。

40多隻狗狗全關籠鍊養　苗栗男遭罰9.8萬

40多隻狗狗全關籠鍊養　苗栗男遭罰9.8萬

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

保時捷「電動Macan」1／25亮相

保時捷「電動Macan」1／25亮相

桃園-鶯歌火車站265試辦路線　15日上路

桃園-鶯歌火車站265試辦路線　15日上路

關鍵字：

杜絕牛隻上路肇事放牧飼養管理自治草案預告

讀者迴響

熱門新聞

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面