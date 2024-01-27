牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

▲花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案預告至今年2月17日止，縣府辦理說明會，蒐集農友意見。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

有鑑於花蓮中南區曾發生放牧式飼養牛隻因管理不善引發交通事故，為管理放牧式飼養牛，花蓮縣政府擬訂「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案，於112年12月18日草案預告。為使本縣放牧飼養牛農民了解自治條例未來的規範，以及法規需要飼養者配合相關事項。

花蓮縣政府前在瑞穗、壽豐及豐濱鄉公所各別舉行草案意見蒐集說明會，邀請縣內以放牧型態飼養牛的農友參加，藉座談方式直接與農民溝通，讓飼養者能清楚了解自治條例草案，同時蒐集農友的意見，理解農友的想法及需求。

放牧式型態屬於花東較為特殊的飼養方式，粗放的管理使牛隻生活在絕佳的自然環境，花蓮縣得天獨厚的好山好水，也提供大眾優質蛋白質的來源。近幾年有發生因放牧牛隻誤入交通要道而導致事故發生，輕則財產物損，重則傷害人身，為杜絕類此事故，花蓮縣政府訂定「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案，透過輔助農民提升管理強度，以共同維持生產品質及環境交通安全。

農業處長陳淑雯表示，感謝農友一同參與說明會，日前已完成瑞穗及壽豐場次，農友對於條例草案中第五條放牧牛隻距離省道的距離皆表達希望能縮短距離，另有部分農友表達希望罰款能降低、耳標標示能由公部門協助人力與技術等事項，都會納入後續草案討論。

「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案自去年12月18日起預告60日，至今年2月17日止，歡迎對本規範有意見的民眾或農友，都可以來電或電郵提供寶貴意見。

詳細法條請參閱花蓮縣政府農業處網頁https://lam.hl.gov.tw/Default.aspx，期盼在大家共同努力下，為花蓮維護美好的環境。