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大陸 大陸焦點 特派現場

美三艘航母現身第七艦隊作戰區　陸專家：在台海及南海對中國威懾

▲美海軍卡爾・文森號航母與南韓世宗大王號、日本金剛號驅逐艦聯合編隊。（圖／CFP）

▲美海軍卡爾・文森號航母與南韓世宗大王號、日本金剛號驅逐艦聯合編隊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美軍羅斯福號航母近期現身部署印太的第七艦隊作戰區，該航母與雷根號、卡爾·文森號匯合，形成三艘核動力航母進駐的態勢，引起外界關注。外界認為，這是美國對朝鮮半島近期局勢作出的回應，大陸軍事專家張彬也認為，將主要兵力放在亞太地區，「是在台海地區和南海地區對中國進行威懾。」

▲美海軍雷根號航母停靠在南航釜山軍港。（圖／CFP）

▲美海軍雷根號航母停靠在南航釜山軍港。（圖／CFP）

《魯中晨報》報導，美國國防部官員稱，「西奧多·羅斯福」號（CVN-71）航空母艦上週末進入美海軍第七艦隊作戰區域，該航母現身日本東南方向的太平洋海域。雖然，這三艘航母此次並未來到韓國戰區，但在巴以衝突背景下，美國增派一艘航母赴第七艦隊作戰區域，威脅意味明顯。

對於美軍在印太地區的三航母齊聚動作，央視特約評論員杜文龍表示，美國在全球能動的航空母艦一共4艘，一艘部署在中東，三艘在亞太，主要有兩個原因，「朝鮮半島（局勢）是個藉口，朝鮮半島的爭鬥、競爭都是美國一手挑起的，「溫度計」的刻度掌握在美國手中，半島局勢只是美國調動兵力、實施前沿威懾的一個藉口。美國更大的意圖應該是向亞太地區進行應急部署的演練，構建新型的威懾體系，這才是核心和重點。」

▲美海軍羅斯福號核動力航母（CVN-71）。（圖／翻攝羅斯福號航母官方臉書）

▲美海軍羅斯福號核動力航母（CVN-71）。（圖／翻攝羅斯福號航母官方臉書）

央視評論員張彬則認為，美軍在俄烏衝突、巴以衝突以及紅海危機不斷升溫的時候，毅然將主要兵力放在亞太地區，主要目的有兩點，「一是針對東北亞地區相應的局勢變化，美國航母在亞太地區可以關注到朝鮮半島的局勢變化；另一個就是在台海地區和南海地區對中國進行威懾。」

張彬強調，美國的航母戰鬥群不只是單獨的一艘航空母艦，還配有巡洋艦、驅逐艦、補給艦及潛艇等，一個航母戰鬥群就能構成強大的海空戰力，「三個航母戰鬥群罕見地在亞太集結，某種意義上也反映美國在針對中國的武力威懾上產生了焦慮。」

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