陽交大「魔王級機車道」曝光！畢業校友嘆：以前根本拉力賽

▲交大魔王級機車道掀起討論，不少畢業校友也對此發表感想。（圖／翻攝臉書／台灣機車路權促進會）



網搜小組／柯振中報導

隨著交通法規愈來愈完善，用路人的行車安全、舒適程度也逐漸受到重視。近日有粉專分享，陽明交大的機車道問題相當多，能夠平安畢業「都是才子才女」，貼文瞬間掀起議論，也有許多過來人有感而發。

臉書粉專「台灣機車路權促進會」表示，這條環校機車道含有多種緩急不同的彎道、高低落差複合彎，這種設計通常只見於賽車場。

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「台灣機車路權促進會」說，一條設計良好的公路應該能讓騎士們輕鬆愜意地通過，而非需要練就高超技巧，能夠在陽交大平安騎機車騎到畢業的「都是才子才女」。

▼台灣的機車密度世界第一，騎車人口相當多。（示意圖／ETtoday資料照）



不少當前學生、校友也分享過去的經歷。有人將騎車行經機車道比喻成「彎道拉力賽」，回憶車道過去更加危險，根本就是「魔王級賽道」，因此以前的「騎士團們」全都各個身懷絕技。

一些校友回憶說，早期兩側圍牆很高，稍有不慎就可能發生意外。還有人提到，現在的道路已經經過多次改良，但仍相當有挑戰性。

不過，也有校友表示，在校內本來就不該騎快車，且現在修路以後，車道也已經拓寬，騎乘舒適度大幅增加，只要好好遵守速限，這條機車道騎起來其實不太會有問題。