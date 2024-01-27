　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽交大「魔王級機車道」曝光！畢業校友嘆：以前根本拉力賽

▲▼交大魔王級賽道。（圖／翻攝臉書／台灣機車路權促進會）

▲交大魔王級機車道掀起討論，不少畢業校友也對此發表感想。（圖／翻攝臉書／台灣機車路權促進會）

網搜小組／柯振中報導

隨著交通法規愈來愈完善，用路人的行車安全、舒適程度也逐漸受到重視。近日有粉專分享，陽明交大的機車道問題相當多，能夠平安畢業「都是才子才女」，貼文瞬間掀起議論，也有許多過來人有感而發。

臉書粉專「台灣機車路權促進會」表示，這條環校機車道含有多種緩急不同的彎道、高低落差複合彎，這種設計通常只見於賽車場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣機車路權促進會」說，一條設計良好的公路應該能讓騎士們輕鬆愜意地通過，而非需要練就高超技巧，能夠在陽交大平安騎機車騎到畢業的「都是才子才女」。

▼台灣的機車密度世界第一，騎車人口相當多。（示意圖／ETtoday資料照）

騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。原2758371（示意圖／ETtoday資料照）

不少當前學生、校友也分享過去的經歷。有人將騎車行經機車道比喻成「彎道拉力賽」，回憶車道過去更加危險，根本就是「魔王級賽道」，因此以前的「騎士團們」全都各個身懷絕技。

一些校友回憶說，早期兩側圍牆很高，稍有不慎就可能發生意外。還有人提到，現在的道路已經經過多次改良，但仍相當有挑戰性。

不過，也有校友表示，在校內本來就不該騎快車，且現在修路以後，車道也已經拓寬，騎乘舒適度大幅增加，只要好好遵守速限，這條機車道騎起來其實不太會有問題。

ET快訊
Toyz直播撕開紗布！「絕不和解」嗆超哥：不是你死就是我活
超商女店員被撞！倒地慘死
暖氣30度吹半天...他狂喊冷！一票人不知「1步驟超重要」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Toyz開戰「挺超哥的人」一個都別想跑：我後面一個一個點名

陽交大「魔王級機車道」曝光！畢業校友嘆：以前根本拉力賽

快訊／寒流還沒走！4縣市急凍「10°C↓」

快訊／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥「沒文化土流氓」：打擾用餐

王志安公開道歉了！　「以為台灣尺度大」

家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

發現男同事叫外送茶「還看謎片」　她爆反感！一票直搖頭

指派做「除夕到初三」8人份年菜！婆婆掏2千：體諒一下　媳傻爆眼

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

1995年生不再只是剛畢業　無法接受自己快奔3了XD

Toyz開戰「挺超哥的人」一個都別想跑：我後面一個一個點名

陽交大「魔王級機車道」曝光！畢業校友嘆：以前根本拉力賽

快訊／寒流還沒走！4縣市急凍「10°C↓」

快訊／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥「沒文化土流氓」：打擾用餐

王志安公開道歉了！　「以為台灣尺度大」

家樂福120000份「一塊平安卡」吉祥物　「安平媽」開光加持

泰國蝦來台50年！專家揭1關鍵意外　造就釣蝦場、活蝦餐廳崛起

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

發現男同事叫外送茶「還看謎片」　她爆反感！一票直搖頭

指派做「除夕到初三」8人份年菜！婆婆掏2千：體諒一下　媳傻爆眼

Toyz開戰「挺超哥的人」一個都別想跑：我後面一個一個點名

陽交大「魔王級機車道」曝光！畢業校友嘆：以前根本拉力賽

28歲女當「職業伴娘」多達60次！曝入行眉角：新娘會要求素顏

柯志恩打臉高嘉瑜　辦公室漏水壁癌不處理！她怒曬照

日本車站傳出「恐怖誦經聲」　旅客嚇傻！官方證實了

YTR質疑偏頗！他喊話吳子嘉「侯贏柯」送百萬　2男選後真送錢了

快訊／寒流還沒走！4縣市急凍「10°C↓」

單身即地獄3》慧善最能撩官熙的心　高智慧征服「窩囊」

快訊／Toyz直播嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局深夜回應

他蘇花公路拾荒「找到無名男屍」　臉部已明顯腐爛

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

人妻婚禮前找前男友敘舊 　一路聊上床激戰！

王志安道歉！「以為台灣尺度大」

泰國蝦來台50年！見證「台灣錢淹腳目」黃金年代

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

LINE「17款免費貼圖」限時下載！柴語錄祝新年快樂

滑男友手機「驚見陌生內衣褲」　她細看嚇壞：腦子好亂

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

更多熱門

相關新聞

機車發不動報價2千6　他換間「變450元」傻了

機車發不動報價2千6　他換間「變450元」傻了

機車行修車報價再度引發話題。一名騎士日前吃完飯，發現機車發不動，就把車牽到路邊隨便一間機車行，對方查了快半小時，報價2600元。他就再把車牽到附近直營店，這次只看了約3分鐘，就說換掉某個零件只要450元，還順便驗排氣、巡一輪車況，不到半小時搞定。

公鹿三星合砍87分　喜迎新帥上任

公鹿三星合砍87分　喜迎新帥上任

騎士冠軍中鋒違反禁藥規定遭禁賽25場

騎士冠軍中鋒違反禁藥規定遭禁賽25場

酒駕累犯駕車超速撞死外送員　落跑重判10年

酒駕累犯駕車超速撞死外送員　落跑重判10年

騎士痛宰魔術勇奪8連勝

騎士痛宰魔術勇奪8連勝

關鍵字：

交大機車道騎士路權

讀者迴響

熱門新聞

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

即／店長有同意拍攝！Toyz嗆超哥：沒文化土流氓

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

新北消防員勾結葬儀社！　1個月海撈數十萬

史丹利IG突PO「Toyz合照」

買電暖器給女友驚喜！他回家驚見「這1幕」崩潰

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面