▲新春搶購限定！新北市圖20萬冊過期期刊展售會。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將近，年貨大街陸續開賣，新北市立圖書館汐止分館「過期期刊展售會」也擺起了充滿濃濃書香味的攤位，準備了商業理財、兒童、人文藝術等類別的期刊雜誌，邀愛書人一起來尋寶、辦書香年貨，也讓「除舊布新」別有新意！

新北市立圖書館王錦華館長表示，為鼓勵讀者利用春節時光多閱讀，同時落實環保「惜物」的觀念，新北市立圖書館特別於農曆年前首度辦理「過期期刊販售」活動，讓喜愛閱讀休閒雜誌的民眾，只要銅板價，就能擁有優質刊物。

王錦華說，此次販售的雜誌，種類多元，包含語言學習、財經、3C、自然科學、流行時尚、人文、家庭健康、藝術設計及休閒旅遊等多達700餘種，更有超過120種外文雜誌，內容多元豐富，歡迎喜愛閱讀的民眾共襄盛舉，活化過期雜誌的生命力，讓資源物盡其用。

新北市立圖書館過期期刊販售活動1月27日（六）上午10時至下午3時將於全市100個圖書分館同步展開，共提供近20萬冊期刊（出版時間為2022年11月前出版之月刊、雙月刊、季刊，以及112年5月前出版之周刊、雙周刊），每本售價新臺幣20元。

另外，年終大掃除，許多人總是會清出大堆不再閱讀的書籍，如果隨著資源回收車當垃圾一起運走，是非常可惜的，因此新北市立圖書館亦於1月29日至2月7日推出「愛閱洄流．漂書到府收」活動，只要捐書100本便可以免費到府收書，並贈送L夾一套，圖書館會將所有募集到的好書置放於各漂書站點，提供年節返鄉及過年出遊的民眾取閱。