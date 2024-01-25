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機車族有福了！重陽橋三重端新設機車引道　預計2月完工通車

▲▼ 三重環河北路2段機車專用引道工程，可藉由分流方式降低自強路口汽、機車車流交織問題，紓解尖峰時段車流，此圖為完工示意圖。 。（圖／交通局提供）

▲三重環河北路2段機車專用引道工程，可藉由分流方式降低自強路口汽、機車車流交織問題，紓解尖峰時段車流，此圖為完工示意圖。 。（圖／交通局提供）

記者戴上容／新北報導

重陽橋為連接新北市及台北市重要橋梁，然而，三蘆端民眾騎機車只能從三重自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車，為改善狀況，新北市府在環河北路2段增設專用引道分流機車問題。新北市長侯友宜今25日視察工程進度表示，工程預計2月完工、3月就能通車。

侯友宜表示，重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要聯絡橋梁，三重地區目前民眾騎機車前往重陽橋只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常出現塞車，為改善自強路口交通問題，市府於2022年6月起進行環河北路2段增設機車專用引道工程，紓解尖峰時段車流，提供三蘆地區機車族前往台北市更安全、順暢的通行環境。

▲▼ 新北市長侯友宜(左2)關心工程進度，於今(25)日前往重陽橋新設機車引道工程現場視察並期勉施工團隊全力達成在今年2月完工的目標，提供三重、蘆洲地區居民更安全順暢的通行環境。 。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市長侯友宜(左2)關心工程進度，於今(25)日前往重陽橋新設機車引道工程現場視察並期勉施工團隊全力達成在今年2月完工的目標，提供三重、蘆洲地區居民更安全順暢的通行環境。 （圖／工務局提供）

新北市工務局長祝惠美指出，經交通評估「環河北路2段增設重陽橋機車引道」，可移轉自強路匝道約三成的機車數量，有效紓緩自強路與仁義街口機車量，提升道路服務水準。

這項工程位於淡水河側，為預防極端氣候造成高灘地上施工物料遭沖襲，施工團隊開工前即研擬如何調整工序、縮短汛期間高灘地內作業時間，在確保安全無虞前提下加緊趕工，完工後發揮引道分流功能，為三重和蘆洲居民提供安全暢通的交通動線。

新工處長王益翔說明，重陽橋機車引道工程經費約2.1億元，長度500公尺、車道淨寬2.5公尺，工程位於環河北路2段旁鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有重陽主橋，但已於去年防汛期前完成河川區域內橋梁吊裝，目前正在進行工程最後一哩路「隔音牆安裝」與「橋梁上附屬設施工項」等收尾工作，預計今年2月完工。

▲▼ 新北市長侯友宜(左2)關心工程進度，於今(25)日前往重陽橋新設機車引道工程現場視察並期勉施工團隊全力達成在今年2月完工的目標，提供三重、蘆洲地區居民更安全順暢的通行環境。 。（圖／工務局提供）

▲▼ 新北市長侯友宜(左2)關心工程進度，於今(25)日前往重陽橋新設機車引道工程現場視察並期勉施工團隊全力達成在今年2月完工的目標，提供三重、蘆洲地區居民更安全順暢的通行環境。 。（圖／工務局提供）

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