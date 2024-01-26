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三星Galaxy S24系列優先取貨　星粉不畏寒流排隊

▲首位排隊消費者林小姐現場交機。（圖／三星）

▲首位排隊消費者林小姐現場交機。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星最新 Galaxy S24旗艦系列，導入Galaxy AI全方位提升使用體驗，同時硬體規格同步升級，台灣三星今（26）日開放早鳥預購民眾優先取貨，除可獲得容量「小升大」免費升級、專屬配件等超值優惠，更有機會獲得最高2,000元百貨禮券，吸引眾多星粉不畏寒冬、早起卡位。

今早搶得頭香的民眾為來自新莊的林小姐，購買S24 Ultra鈦黑 1TB（購買512GB升級為1TB)。身為資深級星粉的林小姐，在22號凌晨不畏霸王級的寒流來到三星微風南山旗艦體驗館排隊等候取機。林小姐帶著主力機S23 Ultra前來排隊，非常喜歡此次 Galaxy S24系列搭載AI的功能，搜尋圈、智慧即時翻譯、語音轉文字助理功能，不管在生活或工作上的應用都覺得相當實用，因此決定購入最新旗艦機。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，三星提供有感的購機方案，讓消費者能輕鬆入手頂尖行動體驗。感謝各位星粉支持，Galaxy S24旗艦系列此次預購成績超乎預期，較前一代預購表現成長逾3成。

他也提到，展望2024年，三星相信Galaxy S24旗艦系列將為台灣行動通訊市場注入活水，持續朝較前代成長30%穩定邁進，同時為消費者提供拓展生活無限可能的極致行動體驗。

台灣三星觀察此次三星智慧館及三星商城預購狀況，從三款機型分析，Galaxy S24 Ultra表現突出，以近八成佔比創下新高，顯見從卓越的相機攝錄系統升級、S Pen絕佳生產力及首度應用鈦金屬材質的機身設計，均受到市場肯定。在顏色方面，Galaxy S24 Ultra以「鈦灰」充分展現金屬質感的時尚色調最受消費者青睞，銷售佔比逾四成；而S24+與S24則以夢幻迷人的「鈷藤紫」最受歡迎。

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