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黑熊Hundiv野放台東！2個月後傳死亡訊號　證實已長眠殼斗森林

▲▼黑熊Hundiv(閽帝夫)。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

▲閽帝夫遺骸檢查及檢體採樣。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

記者劉人豪／台東報導

2023年11月，由林業及自然保育署台東分署救傷後野放的高齡台灣黑熊Hundiv(閽帝夫)，1月5日因衛星發報器回傳疑似死亡的溫度異常訊號，台東分署隨即動員上山搜索，尋獲Hundiv時呈現自然趴臥姿勢，遺骸除部分腐爛外身軀完整，研判應為自然死亡，相關人員雖然不捨，但也欣慰牠能終老於原生棲地的殼斗森林。

▲▼黑熊Hundiv(閽帝夫)。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

▲野灣團隊進行閽帝夫遺骸毛髮及寄生蟲採樣。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

台東分署表示，Hundiv去年6月30日因受困陷阱獲救，在醫療照養期間，野灣團隊在幫牠治療牙疾時，透過牙齒磨損狀態研判Hundiv是隻年齡約20-25歲的高齡老熊，在經過4個半月的照養並完成健康評估後順利野放。透過衛星追蹤，Hundiv野放後，活動範圍約為42.7平方公里，約位於774-2259公尺的海拔區間，整體活動能力正常。

▲▼黑熊Hundiv(閽帝夫)。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

▲搜索隊伍於危險崩塌地形行進。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

台東分署說，接獲異常訊號後，由於地點人跡罕至，搜尋隊伍抵達訊號位置附近時，受限於陡峭地形無法下切，人員一度撤回並嘗試更換路線；後續憑藉衛星影像、等高線資料及現地環境研判，在溪谷及崩壁危險地形間搜尋其他可行路徑，終於在一處坡度約50度的溪谷上方稜線發現Hundiv，搜尋團隊在進行檢視並採取必要檢體後，讓牠在殼斗科森林長眠。

▲搜索隊前往搜尋地點行進。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

▲搜索隊前往搜尋地點行進。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

台東分署分署長吳昌祐表示，該分署自107年迄今，陸續與專業團隊及在地部落社區夥伴協力完成7隻臺灣黑熊的救援及野放，每一隻獲救的臺灣黑熊都有牠獨一無二的故事，每個故事背後也都是眾人的付出及努力。Hundiv的離世，像一堂生命教育課程，而布農族人主動通報、協助救援、參與監測及巡護，還以別具意義的布農族語為獲救黑熊命名，更展現公私協力保育臺灣黑熊的珍貴意義及價值。

▲▼黑熊Hundiv(閽帝夫)。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

▲閽帝夫覆土埋葬長眠殼斗森林。（圖／翻攝林業及自然保育署台東分署）

台東分署也強調，未來會持續推動臺灣黑熊保育、人熊遭遇因應宣導等工作，並透過臺灣黑熊生態服務給付計畫攜手山村部落社區夥伴，營造人與黑熊和平共處的永續環境。

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