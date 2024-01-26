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農曆年前台東縣長饒慶鈴慰勉海端衛生所　送2千枚數位金幣

▲縣長饒慶鈴慰勉海端衛生所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴慰勉海端衛生所員工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

農曆春節假期將至，台東縣長饒慶鈴巡迴全縣各第一線服務機關慰勞同仁並拜早年，25日由衛生局長孫國平陪同前往榮獲112年第6屆政府服務獎的海端鄉衛生所，縣長饒慶鈴頒贈每位員工數位金幣紅包2,000枚，感謝海端鄉衛生所所有同仁對偏鄉醫療的服務與貢獻。

海端鄉衛生所積極推動偏鄉醫療，提升居民健康照護品質，去年以「海的那一端 有超越台20線的愛」獲行政院政府服務獎的社會關懷服務類獎項，這獎項是政府機關推動為民服務工作的最高榮譽，海端鄉衛生所在台20線交通困難環境下，長期致力於提升偏鄉醫療服務，除提供了急性醫療照護、專科醫療、巡迴醫療、居家護理、慢性病照護等預防保健及醫療服務，考量到海端鄉為台東縣幅員最為遼闊的鄉鎮，為因應民眾就醫需求，亦特別於每個禮拜二、四夜間，提供較偏遠鄉鎮醫療門診服務。

台東縣長饒慶鈴表示，112年第6屆政府服務獎共有145個機關(構)參獎，海端鄉衛生所在面對環境困難下，積極推動偏鄉醫療照護，在居民健康品質上持續提升，落實「開放、整合、創新」的理念，為民眾帶來有感及有溫度的服務，得到政府服務獎社會關懷服務類獎項，可說是實至名歸。

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