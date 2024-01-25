池上青培站和青農共創推出「生態第三方驗證米」

▲透過掃描生態力報告可以從影像了解農夫田間生物多樣性和友善作為。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

大家都聽過生產履歷，但鮮少聽過生態履歷，永續包含生產、生活、生態三大面向，市面上的農特產品可以透過各種標章呈現生產過程，但土地上的生態樣貌卻很難完整揭露，台東縣池上青農和國家發展委員會青年培力工作站團隊共創推出融合生態第三方驗證的米，小農回報標章產品獲消費者信任青睞，市場流通速度增加一成。

池上地方創生熊良心團隊林耿弘計畫主持人表示，我們透過生態攝影機、田野調查，忠實紀錄田間生態樣貌，一年多下來總共累積了5千多筆珍貴的生態紀錄，除了完整揭露田間生態外，若發現珍貴物種或是生態異常更會馬上跟保育機關通報，進而促成保育行動。

▲生態監測拍攝到指標物種食蟹獴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

池龍企業社彭仲良種植的龍仔米是目前全台首家透過奧丁丁智慧區塊鏈溯源系統結合生態第三方驗證的米，田間生態樣貌透過專業生態團隊紀錄分析忠實呈現，若發現生態議題會一起討論環境友善對策，並做出相對應改善。

彭仲良說，由於自己的田在濕地旁邊，為有效節省水資源，所以透過團隊協助導入智慧儀器精準用水，田裡的水鳥都用老鷹風箏短期友善驅趕，自己能做的是透過行動，盡可能展現對這塊土地、消費者負責的態度。

▲保育類環頸雉利用田區當避難空間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

池上青培站計畫主持人林耿弘強調，市面上標榜生態的農特產品大多對生態資訊揭露不足，甚至一次的田野調查就代表全部，難免有誤導消費者的嫌疑，我們想透過生態力報告讓消費者盡可能了解產區的生態真實樣貌，讓生態不再淪為行銷手法，而是一種消費者可以閱讀的項目。