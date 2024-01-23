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2024年「6生肖」健康運最差！恐累到生病、有血光之災

▲偏頭痛,頭痛,感冒。（圖／記者黃克翔攝）

▲健康運勢最差6生肖，你上榜了嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

擁有健康，是人生最大的財富。命理專家湯鎮瑋示警「6生肖」2024年要留意健康，在忙碌生活中恐因過度操勞而積勞成疾，或忽視疾病警訊，出門在外可能遭逢血光之災，上榜的有生肖牛、虎、狗、龍、馬、蛇。此外，若出生時辰同時符合早上或晚上7～9點（辰時、戌時），或是半夜1～3點（丑時），以及早上9～11點（巳時）的人得更加小心。

湯鎮瑋老師在YouTube頻道分享2024年「6生肖」健康運不佳。他也提醒，今年是開啟新運、新氣象的重要轉機點，務必好好把握這轉運時刻，讓你在未來10、20年都能走大運：

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1.生肖牛

今年有「貫索星」及「寡宿星」入座，屬牛人容易感到情緒低落、孤獨感，對周遭環境的人事物特別敏感、小劇場很多，平時好強的個性逐漸消失，多愁善感的特質開始出現，負能量油然而生，搞得生活步調全亂，有點悶又有點累，這時就想離群索居一個人靜一靜。

當負能量一多，建議可以找信任的朋友聊聊天；承接壓力或負面情緒多的同時也會影響睡眠，建議白天出門多曬曬太陽、運動也是好選擇，藉此釋放壓力與壞情緒。心病一來雜念就多，一旦hold不住就容易爆發，建議2024年容易為情所困的你，不論在面對愛情、友情、人情，都要把情緒給養好，生活自在就能過得開心。

2.生肖虎

你一直想突破現況而努力打拚，2024年算是「動起來」的一年，一定會特別忙碌，為了家庭、事業四處奔波。勞碌的一年想追求人生成就感，卻又必須面對家庭的突發狀況，時時需要你操心，蠟燭兩頭燒因而有操勞過度的感覺，容易腰痠背痛、舊疾復發。不論是家人的健康，或自身的身心狀態都得小心照顧。

建議你，從現在開始，該休息的時間一定要休息，保持營養均衡、補充維他命，將抵抗力、體力養足才能繼續當家人的避風港，這是你今年的功課。

▲▼醫院加護病房 ICU 護理師 防護衣 彰化員生醫院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲屬狗的人今年可能需支付一筆龐大醫藥費。（示意圖／記者屠惠剛攝）

3.生肖狗

2024年是正沖太歲，對於生肖狗而言是具有考驗的一年，然而在太歲年得面臨人生障礙需要突破，這是好事情，是消除業障的最好時刻。今年有一顆「大耗星」恐釀大破財，建議你不要亂投資，也別跟親友有借貸往來。有部分屬狗人可能因突如其來的健康問題須支出龐大醫藥費，或是意外災害搞得你人財兩失，健康一定要顧好。

年初可以花一點錢進行全身性健康檢查，若體質適合也可以捐血救人，花錢布施行善也是不錯選擇，都可以化解血光之災。提醒屬狗人要注意心血管及腸胃疾病，若有三高問題者請避免情緒太過於波動。

4.生肖龍

有句話說「 太歲當頭坐，無喜恐有禍」，太歲年的生肖龍若在今年有結婚或生小孩的喜事，就能一喜擋三災，或是參加他人的婚禮、喝滿月酒，沾沾喜氣都能讓你的運勢逢凶化吉。另外，提醒你在今年避免情緒激動，或很急著要做一件事，容易會有意外血光發生。

2024年你有一顆「劍鋒星」入座，即代表血光意外，有部分屬龍人身體健康會亮紅燈，假如有這問題，趁著今年找醫師評估治療，若要開刀也是個好時機。

▲▼刀叉,餐具,咀嚼（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬馬人今年出去玩要懂得忌口。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

5.生肖馬

帶了「血刃星」、「天狗星」，這兩顆星碰在一起就會形成意外血光與無妄之災，2024年出遠門旅遊一定要忌口，不要大魚大肉亂吃，尤其是生冷食物不要輕易嘗試，否則會引起腸胃道疾病；若本身患有慢性病、心血管疾病者則要備妥藥物。

血刃星則有意外災害，如工作須爬高、行車、走路等都要特別留意意外的發生，不要心存僥倖，否則災難容易找上門，萬事謹慎就能平安無事。

6.生肖蛇

帶了「病符星」的生肖蛇，若有想結婚、生小孩的打算，加上有「天喜星」入座，同樣可一喜擋三災，保你平安無禍。若沒有太多喜訊，目前是一個人生活著，則要注意身體健康，別忽視病痛警訊，以為忍忍就過了，未料可能是重大疾病的前兆。今年身體健康就是你的最大考驗。

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