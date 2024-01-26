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旅行必帶，衣物重複穿搭不怕臭！一噴消臭超神奇，行李空間輕鬆省起來！

▲▼ 旅行必帶它，衣物重複穿搭不怕臭！一噴就消臭超神奇　行李空間輕鬆省起來 。（圖／品牌）

▲冬季旅行衣服好厚重，行李帶上這罐噴一噴就能除菌消臭，衣服重複穿不擔心異味纏身，輕鬆省下好多行李空間。（圖／資料照，下同）

圖、文／風倍清提供

近來國內外旅遊夯，長時間步行，鞋子襪子難免累積臭味；美食行程飽餐過後也會默默沾染環境油煙，味道伴隨旅程可是會讓好心情大打折扣！但是冬季衣物厚重超佔行李空間，若想落實重複穿搭輕量化行李衣物，也千萬別嘗試用香水欲蓋彌彰，反而讓味道變的更混雜奇怪！就算穿臭了也能重複穿搭其實非常簡單，許多網友都推薦日本很紅的衣物除臭神器，無法馬上洗就先噴一噴，強力除臭超有感！

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲網友大推！旅行帶上日本熱銷的風倍清織物消臭噴霧，噴一噴穿過衣物，有感消除異味。

網友大推旅行必備 – 風倍清織物消臭噴霧，針對織物設計，噴一噴就強力消臭，同時達到99.9% 除菌（註1）！行李帶上這一瓶，幫穿過的衣物噴一噴，就能去除異味與細菌，像洗過一樣清新（註2）。不僅如此，飯店的床單、沙發、地毯也都適用，在日本許多飯店也都會在房內備有風倍清，提供旅客使用！容易留下味道的帽子、鞋子，有了這瓶消臭神器，就不擔心尷尬異味破壞旅行好興致了！

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲穿過的牛仔褲噴一噴就能除菌消臭，放心地重複穿搭又省事。

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲容易累積臭味的鞋襪，噴一噴就強力消臭。

使用方式非常簡單，只要噴到表面微濕，就能深入織物纖維從根源去除異味，自然蔭乾後異味就會隨之消散，還能同時72小時抗菌（註3），行李帶上風倍清，就算旅行在外也不怕被異味打擾。

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲▼飯店床單、沙發、地毯如有菸味霉味，這些難以更換、清洗的織物都能用風倍清織物除菌消臭噴霧解決。

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

日本銷售NO.1的風倍清（註4）在日本早已是家戶必備的清新神器，近來也廣受台灣主婦們喜愛。平常在家下廚散不去的食物味道、火鍋味、燒烤味，這類頑固油煙味也能用風倍清一噴深入去味！植物由來配方，可以放心地噴在難以清洗或懶得清洗的織物上。除了衣物，家中的窗簾、床墊、地毯、沙發、抱枕、安全帽，也是日常中容易卡味道又清洗不易的異味源頭，不管是悶臭霉味、寵物異味、菸味等，都能用織物除臭噴霧噴一噴除菌清新。是許多主婦的最愛，也是懶人一族的清潔救星！共有高效除菌、綠茶清香、寶寶無香型、無香酒精+等多種選擇，其中寶寶無香型，溫和不添加香精，噴在寶寶或寵物用品上也安心又清新。

織物除臭放心交給風倍清，不僅是旅行必備神器，汗臭、火鍋烤肉味、環境油煙味等惱人味道都能一噴消臭除菌，獲得廣大網友愛用好評非浪得虛名，想要享受清新的旅行真的可以這麼簡單！

全聯、寶雅、屈臣氏、家樂福等各大通路都能買到！還有MOMO網購一鍵下單超方便～

▲▼旅行,行李箱,風倍清,消臭,噴霧,除菌,穿搭。（圖／資料照）

▲有高效除菌、綠茶清香、無香型、無香酒精等多種香味隨心選擇。

註1: 針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。
註2: 風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。
註3: 針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。
註4：根據Intage SRI+ 日本2017.01至2022.04零售市場銷售額數據，Febreze風倍清品牌市佔率最高。 

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