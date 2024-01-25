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黃格格火燒城中城奪46命　「逃死刑」關鍵原因曝光！無期徒刑定讞

▲▼高雄城中城火警涉案情侶到案。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城大火46死，主嫌無期徒刑定讞，逃死關鍵原因曝光。（圖／記者吳世龍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

女子黃格格不滿郭姓男友疑似移情別戀，氣得把未熄滅的香灰倒在郭男高雄城中城大樓住處的沙發上，造成46死、43傷悲劇。法院一、二審均判處黃女無期徒刑，案情上訴到最高法院後，最高法院仍維持二審見解，依殺人罪判處黃女無期徒刑，至於為何能逃過死刑，原因與「間接故意殺人」有關。

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃格格縱火害城中城46死，一二審均判處她無期徒刑、褫奪公權終身。（圖／記者吳世龍攝）

回顧一二審判決，黃格格在郭男住處的沙發傾倒香灰，造成沙發起火並延燒整個城中城大樓，導致城中城46名住戶慘死。一審法官認為，黃女與城中城住戶無冤無仇、沒有殺害住戶的動機，不具殺人故意，燒毀沙發是為了報復男友，審酌事件危害程度，依放火、過失殺人等罪判處黃女無期徒刑、褫奪公權終身。

二審合議庭法官認為，黃女案發前後曾傳送「你要敢玩我就陪你玩，我沒什麼好怕的」、「你敢瘋我就陪你瘋」、「不然我們來玩一次看看啦」、「你想看到的事情，我絕對會做給你看」等訊息給郭男，顯示黃女個性剛烈，性格衝動且報復心強，為了洩憤才將香灰倒在沙發座墊上任憑燃燒，觸犯了《刑法》放火罪。

合議庭法官還表示，黃女雖然沒有「直接故意」殺害城中城住戶，把香灰餘燼傾倒在沙發上的行為，主觀上應該可以預測到會引發大火，然而黃女為了洩憤依然執意為之，因此認定黃女有殺人的不確定故意（又稱間接故意），審酌後改依《刑法》第271條第1項「殺人罪」判處黃女無期徒刑、褫奪公權終身。

案情上訴到最高法院後，最高法院仍維持二審見解，依殺人罪判處黃女無期徒刑，全案定讞。至於為什麼黃女能逃過死刑，根據判決書指出，黃女殺人行為是「不確定故意，或稱間接故意」，並非直接故意，不符合兩公約「情節最重大之罪」的判死要件，因此不能科處死刑。

▲▼城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃女把未熄滅的香灰倒在沙發上，引發火災，火勢快速蔓延到整個大樓。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

回顧案情，黃格格2021年10月14日跟朋友一起在郭男的住家喝酒聊天，過程中郭男開門走進屋內，她立刻質疑郭男是不是去找前女友，郭男不想爭論隨即騎車離開，不久後她的朋友也紛紛離開，剩下她1人獨自在屋內喝酒。

由於懷疑郭男移情別戀、找前女友復合，加上傳送的訊息得不到回應，她盛怒之下就把未熄滅的香灰倒在旁邊的沙發上，接著自行騎車離開，不料沙發幾分鐘後開始起火燃燒，火勢迅速擴散至整個大樓，最終造成大樓46名住戶身亡。

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