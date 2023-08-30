城中城大火黃格格二審仍判無期　家屬不滿：殺人者償應償命

▲城中城大火二審判無期，罹難胡姓住戶家屬表達不滿。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓前年10月14日發生大火，造成46死43傷，嫌犯黃格格一審被依放火罪判處主嫌黃格格無期徒刑，全案上訴後，高雄高分院今（30）日上午二審宣判，改依殺人罪判處黃格格無期徒刑。對此，罹難的胡姓住戶弟弟不滿的表示「殺人者應償命」。

前年10月14日，城中城的住戶黃格格因對郭姓男友不滿，想破壞郭的家具，故意將未完全熄滅的淨香粉末，放在郭使用空間的沙發座墊上，任憑其燃燒，最終燒成大火，造成城中城大樓內46名住戶逃生不及而罹難。

▲高雄城中城前年10月發生大火，釀成46死慘劇。（ETtoday資料照片／記者吳世龍攝）

一審法官認為，黃格格只因為感情因素，想要破壞當時男友的家具，就在故意的情形下燒燬了家具並延燒到整棟城中城大樓，是一切的起因，這個行為造成46名被害人罹難，家屬因為被告的犯罪深感痛苦，因此量處最高度的無期徒刑，褫奪公權終身，經上訴後，今二審結果出爐，改依殺人罪判處無期徒刑。

對於判決結果，在大火中罹難的胡姓死者的弟弟到高分院表達不滿，他認為「殺人者就應該償命，每次社會上有殺人案件，就說要遵守聯合國兩公約不能判死刑，難道台灣是聯合國會員嗎？」