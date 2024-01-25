竹苗交界偏僻鐵皮屋藏「喵喵」工廠　146萬包毒咖啡險流入市面

▲新竹市三分局破獲一起製毒工廠，起獲市值約5億的三級毒品。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警日前在苗栗破獲一間製毒工廠，當場查獲新型三級毒品「4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）」共約102公斤及原料4大箱147.9公斤、化學溶劑143桶3189公斤、攪拌機、分液漏斗、研磨機等大批製毒工具。這批毒品及原料約可製成146萬包毒咖啡包（總市值高達5億多元），一旦流入市面後果不堪設想。

三分局分局長林炎巨表示，日前偵查隊接獲線報，指稱陳姓犯嫌於苗栗縣頭份鎮興隆里內，靠近竹苗交界處之山坡上鐵皮屋內製毒，員警獲報後立即組成專案小組深入調查，並報請苗栗地檢察署指揮偵辦。

蒐證期間，發現鐵皮屋位置周邊環境偏僻、人煙稀少，若有製毒犯行所產生之氣味確實不易被發現，且在警方查緝時，犯嫌有地理優勢容易逃逸藏匿，經研判該址確實有作為製毒工廠的環境和條件，員警持續於周邊埋伏蒐證。

▲▼鑑識科人員在現場進行解說。





林炎句說，警方於偵辦蒐證期間，僅見陳姓犯嫌（24歲、目前因槍砲案遭發布通緝中，曾犯有槍砲、毒品、詐欺、組織犯罪等刑案紀錄）時常忙進忙出，外出時會刻意在屋外洗手，且東張西望、神色緊張。

查緝當日專案小組依據埋伏同仁回報，發現陳嫌搬出數十個籃子，擺放於鐵皮屋後院屋外曝曬，內有不明白色粉末，專案小組研判是大量毒品在成品後需以日光曝曬加速乾燥始能出貨。

陳嫌發現自己曝光後立刻往山坡方向逃逸，最後在草叢中被壓制緝獲。本案目前已向法院申請羈押獲准，陳嫌將可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬以下罰金。

▲鑑識人員現場操作儀器檢驗。

▲破案記者會上喵喵的成品、半成品數量驚人。（圖／新竹市政府提供）