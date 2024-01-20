路口違停遭盤查...義氣挺友嗆警「別找麻煩」　通緝身分曝光被逮

▲2名通緝犯路口違停買檳榔遭巡警盤查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲范姓男子駕車違停路口買檳榔，巡警發現上前盤查，乘客座謝姓男子表示未帶證件也忘了身分證字號，連生日也記不清楚，范男也力挺自稱與謝是朋友，要警方別找麻煩，支援警力到達後將2人分開盤查，才發現謝男因案遭通緝還冒用改名前的舊名，而范男也因為渉及2起傷害案遭通緝。

▲▼警方一查范男與謝男都被通緝，依法移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所警員陳柏宏昨日下午於桃園區國際路執行巡邏勤務時，發現有輛自小客違停在路口買檳榔，隨即趨前盤查，車內共有2名男子，員警請他們配合出示證件。駕駛范男馬上拿出證件，乘客座的男子卻神色緊張似乎沒聽到，員警直覺有異請其配合下車接受盤查，男子下車自稱姓謝(22歲)，沒帶證件、身分證號也忘記，甚至連生日都記不清楚，其所報姓名經查詢並無資料。

員警同時呼叫支援，期間范男也下車，向員警表示與謝男是朋友，可以證明他所報姓名沒錯，還反向警方質疑怎麼會沒資料，希望警察不要找麻煩。

支援警力抵達後，將2人分開盤查，謝男(22歲、因涉嫌洗錢防制法及擄人勒贖案件遭發布通緝中)為規避警方盤查，報稱改名前姓名，生日資料等均隨口亂報所以查無資料。忙著為朋友掩護的范男(24歲、涉嫌兩起傷害案遭發布通緝中)，經查所持健保卡是弟弟的，因長相差異極大，雖他辯稱有修過眉毛仍遭員警識破，最後2人均遭逮捕，依法解送歸案。