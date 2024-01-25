快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對夫妻疑似不堪經濟壓力，21日選擇帶著3個孩子走上絕路，警消獲報破門時，一家5口已經明顯死亡。警方勘驗現場後，初步排除外力介入跡象，檢方今（25）日進行解剖複驗，以釐清死因，結果發現3名幼子中，1人脖子有塑膠袋勒痕、2人有一氧化碳中毒的跡象，懷疑是遭加工自殺。

至於現場遺留的塑膠袋證物及3幼子是否有服安眠藥等疑點，仍需要送法醫鑑識中心做進一步檢驗。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起震驚社會的案件是因死者袁女（28歲）的同事上班時間未見其出現，察覺情況有異，因此前往袁女住家尋訪，但卻無人應門，且手機也打不通，經報警破門後，赫見一家5口均已氣絕。

據悉，袁女仰躺在地，丈夫陳屍床側，3歲么兒包著尿布倒臥在床上，另外2個孩子（6歲、7歲）一人靠近廁所門（房間後側）、另一人則爬到房門旁（房間前側），並拿出毛巾摀臉，疑似在做「最後掙扎」，無奈最終仍是斷了氣。

▲高雄一家5口命案「複驗解剖」，女方家屬憔悴不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

據調查，袁姓女子過去從事精品買賣生意，老公是個上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，每學期學費相當高昂，疑似因此在外負債累累，不堪壓力下才會走上絕路。

檢察官今日上午8時進行解剖複驗，男女雙方家屬上午也到場了解檢方解剖狀況，不過神情憔悴，現場不發一語。

據了解，5人解剖後發現，3名幼子中，1人脖子有塑膠袋勒痕、2人有一氧化碳中毒的跡象，懷疑是遭加工自殺，推斷是非自願自殺，兩名大人則都有明顯一氧化碳中毒的現象，至於現場的塑膠袋證物上的指紋及3幼子是否有服安眠藥等疑點，仍需要送法醫鑑識中心做進一步檢驗。

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