　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對夫妻疑似不堪經濟壓力，21日選擇帶著3個孩子走上絕路，警消獲報破門時，一家5口已經明顯死亡。警方勘驗現場後，初步排除外力介入跡象，檢方今（25）日進行解剖複驗，以釐清死因，結果發現3名幼子中，1人脖子有塑膠袋勒痕、2人有一氧化碳中毒的跡象，懷疑是遭加工自殺。

至於現場遺留的塑膠袋證物及3幼子是否有服安眠藥等疑點，仍需要送法醫鑑識中心做進一步檢驗。

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興區一棟出租套房內傳出一對夫妻帶3幼子尋短 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起震驚社會的案件是因死者袁女（28歲）的同事上班時間未見其出現，察覺情況有異，因此前往袁女住家尋訪，但卻無人應門，且手機也打不通，經報警破門後，赫見一家5口均已氣絕。

據悉，袁女仰躺在地，丈夫陳屍床側，3歲么兒包著尿布倒臥在床上，另外2個孩子（6歲、7歲）一人靠近廁所門（房間後側）、另一人則爬到房門旁（房間前側），並拿出毛巾摀臉，疑似在做「最後掙扎」，無奈最終仍是斷了氣。

▲▼ 高雄一家5口命案…今「複驗解剖」查真相，家屬憔悴不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄一家5口命案「複驗解剖」，女方家屬憔悴不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

據調查，袁姓女子過去從事精品買賣生意，老公是個上班族，夫妻兩人經濟拮据，但仍選擇讓孩子上私立學校，每學期學費相當高昂，疑似因此在外負債累累，不堪壓力下才會走上絕路。

檢察官今日上午8時進行解剖複驗，男女雙方家屬上午也到場了解檢方解剖狀況，不過神情憔悴，現場不發一語。

據了解，5人解剖後發現，3名幼子中，1人脖子有塑膠袋勒痕、2人有一氧化碳中毒的跡象，懷疑是遭加工自殺，推斷是非自願自殺，兩名大人則都有明顯一氧化碳中毒的現象，至於現場的塑膠袋證物上的指紋及3幼子是否有服安眠藥等疑點，仍需要送法醫鑑識中心做進一步檢驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光
快訊／一家5死解剖　結果出爐
快訊／城中城大火奪46命　黃格格無期徒刑定讞
日本「裸祭」破天荒　首度讓40名女性參加
快訊／高雄大停水29hrs！　38萬戶受影響
上市公司尾牙「參加獎僅100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家
蔡阿嘎輸就送！員工超敢寫「10萬公路車、買房基金」　尾牙最終
快訊／謝淑薇好神！　挺進澳網女雙決賽
首梯1年入伍　新兵心甘情願：長官想教什麼，就學什麼
愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我
日本「奇蹟雙胞胎」太美！遭誤認AI繪圖　姊妹身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中工地10多人大亂鬥！工地帽變武器　2派遣工被「禁止進入」

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

快訊／城中城大火奪46命！主嫌黃格格無期徒刑定讞

快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

國三生送火化！堂弟捧牌位悲慟跟隨　同學含淚放氣球升空送行

屁孩「超派騎車」撞斷黑狗腿！滑倒慘摔影片曝　二度無照恐重罰

遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

要助兒創業微電商...他驚「我怎麼不知道」　台中婦險被詐940萬

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

台中工地10多人大亂鬥！工地帽變武器　2派遣工被「禁止進入」

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

快訊／城中城大火奪46命！主嫌黃格格無期徒刑定讞

快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

國三生送火化！堂弟捧牌位悲慟跟隨　同學含淚放氣球升空送行

屁孩「超派騎車」撞斷黑狗腿！滑倒慘摔影片曝　二度無照恐重罰

遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

要助兒創業微電商...他驚「我怎麼不知道」　台中婦險被詐940萬

台中工地10多人大亂鬥！工地帽變武器　2派遣工被「禁止進入」

幕後／台灣外交、軍事戰不跟中國單挑　改打「群架」已有進展

市占率100%「過動症藥物」藥效出包！ 食藥署回收11萬顆

「堅山景仰」熱銷破八成　湖區景觀席樹海與藝術共鳴

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

電玩展萬代攤位直擊粉絲搶玩多款大作、《咒術》舞台活動湧人潮

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

林采緹「情趣品官網被盜」火大警局報案　投資男友餐飲店吵到快退股

用虱目魚改編Despacito

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

詐團25歲甜美女豪奢生活曝！滿櫃名牌包化妝品

更多熱門

相關新聞

全台最大唐吉訶德救商圈　燒肉餐廳、服飾配件全跟進

全台最大唐吉訶德救商圈　燒肉餐廳、服飾配件全跟進

台灣人去日本不會錯過的零售連鎖店「唐吉訶德」去年12月來高雄展店，掀起一陣排隊旋風，帶動不少年輕人回流該商圈，不少店家即將陸續進駐。專家表示，不但空置率降低，燒肉餐廳、手機配件行也來卡位。

獨／沒有塑膠袋套頭！高雄五口命案救援狀況曝

獨／沒有塑膠袋套頭！高雄五口命案救援狀況曝

高雄老三寶闖紅燈！騎士遭撞飛頭部受創

高雄老三寶闖紅燈！騎士遭撞飛頭部受創

高雄租屋族也陷悲情一族　平均租屋面積5年縮水14坪

高雄租屋族也陷悲情一族　平均租屋面積5年縮水14坪

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

關鍵字：

高雄5口命案複驗出爐3幼子加工自殺

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面