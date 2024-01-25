　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

▲▼ 國三生生前最後作品曝光 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國三生生前最後作品曝光 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、吳佩蓁／新北報導

新北市一名國三生去年遭同學持刀割頸命喪校園，今（25日）告別式在板橋殯儀館舉行，家屬悲憤發聲明「殺人償命、速審重判」，希望司法還給兒子一個公道，而學校則為無緣參加畢業典禮的男學生頒發畢業證書，現場也曝光國三生生前最後繪畫作品。

▲▼ 國三生遭同學割頸亡，今舉辦告別式，校長到場頒發畢業證書 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲校長到場頒發畢業證書 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

今日告別式，該校校長與50多名師生都到場送男學生最後一程，雖然男學生永遠都沒辦法參加畢業典禮，但學校仍貼心提前印製好國中畢業證書，並在告別式上由校長頒發給家屬，陪同男學生走完人生最後一個階段。

現場也曝光男學生生前最後作品，是男學生親手畫的「家庭樹」，只見他用蠟筆畫下一棵大樹，並在上面寫下8名家庭成員，包括祖父母、外祖父母、爸爸、媽媽、和他最放不下的姊姊，。

▲▼ 國三生遭同學割頸亡，告別式現場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國三生遭同學割頸亡，告別式現場。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧悲劇發生於2023年12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間宣告不治。

ET快訊
快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光
快訊／一家5死解剖　結果出爐
快訊／城中城大火奪46命　黃格格無期徒刑定讞
日本「裸祭」破天荒　首度讓40名女性參加
快訊／高雄大停水29hrs！　38萬戶受影響
上市公司尾牙「參加獎僅100」！最大獎不到2萬　他怒：把大家
蔡阿嘎輸就送！員工超敢寫「10萬公路車、買房基金」　尾牙最終
快訊／謝淑薇好神！　挺進澳網女雙決賽
首梯1年入伍　新兵心甘情願：長官想教什麼，就學什麼
愛莉莎莎現身民眾黨尾牙　蔡壁如愣：沒人通知我
日本「奇蹟雙胞胎」太美！遭誤認AI繪圖　姊妹身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

快訊／城中城大火奪46命！主嫌黃格格無期徒刑定讞

快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

國三生送火化！堂弟捧牌位悲慟跟隨　同學含淚放氣球升空送行

屁孩「超派騎車」撞斷黑狗腿！滑倒慘摔影片曝　二度無照恐重罰

遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

要助兒創業微電商...他驚「我怎麼不知道」　台中婦險被詐940萬

帶學員賽車先自撞！教練辯煞車失靈輪胎裝反　法官打臉判賠126萬

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

快訊／城中城大火奪46命！主嫌黃格格無期徒刑定讞

快訊／高雄一家5口命案複驗結果出爐　3幼子疑遭加工自殺

快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

國三生送火化！堂弟捧牌位悲慟跟隨　同學含淚放氣球升空送行

屁孩「超派騎車」撞斷黑狗腿！滑倒慘摔影片曝　二度無照恐重罰

遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

要助兒創業微電商...他驚「我怎麼不知道」　台中婦險被詐940萬

帶學員賽車先自撞！教練辯煞車失靈輪胎裝反　法官打臉判賠126萬

「堅山景仰」熱銷破八成　湖區景觀席樹海與藝術共鳴

快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

電玩展萬代攤位直擊粉絲搶玩多款大作、《咒術》舞台活動湧人潮

新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　7人遭調職徹查

牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　消防衝火場...救出昏迷母子3人

林采緹「情趣品官網被盜」火大警局報案　投資男友餐飲店吵到快退股

表弟卡森斯當一日店長！拾汣茶屋永吉店「免費贈100杯限定飲品」

流感及COVID-19疫情升溫　台東縣衛生局籲民眾揪團打疫苗

男子5年辦「4次酒席」！稱父親過世週年　被親戚檢舉罰4429元

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

即／高雄一家5口命案…今複驗解剖查真相

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

詐團25歲甜美女豪奢生活曝！滿櫃名牌包化妝品

更多熱門

相關新聞

快訊／國三生父親追思文曝光　誓言為兒子討回公道

快訊／國三生父親追思文曝光　誓言為兒子討回公道

新北國三生遭同學割頸命喪校園，今舉行告別式。受害學生父親今在告別式上準備給兒子追思文提到，之前常跟你説我們做人必須明辨是非對錯，造成你因此而命喪黃泉，有時我都會懷疑，我究竟是否做錯了，我也自責不已，一切都已不可逆，追悔無用。現在我也會持續秉持這份理念，堅持走下去，為你討回公道。

國三生父：別讓「年齡」成為司法失衡的天秤

國三生父：別讓「年齡」成為司法失衡的天秤

快訊／國三生今告別式　家屬心痛發聲：殺人償命、速審重判

快訊／國三生今告別式　家屬心痛發聲：殺人償命、速審重判

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式

彩虹爺爺101歲辭世2／1告別式

關鍵字：

新北市國三生告別式畢業證書

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣將導入大陸品牌新7人座休旅

寒流餘威再凍一波！跌破6度區曝　龜速回暖「北部低溫1字頭再4天」

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面