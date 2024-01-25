遭割頸國三生無緣畢業典禮！校方頒畢業證書　生前最後作品曝光

▲國三生生前最後作品曝光 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



記者黃彥傑、吳佩蓁／新北報導

新北市一名國三生去年遭同學持刀割頸命喪校園，今（25日）告別式在板橋殯儀館舉行，家屬悲憤發聲明「殺人償命、速審重判」，希望司法還給兒子一個公道，而學校則為無緣參加畢業典禮的男學生頒發畢業證書，現場也曝光國三生生前最後繪畫作品。

▲校長到場頒發畢業證書 。（圖／記者黃彥傑翻攝）



今日告別式，該校校長與50多名師生都到場送男學生最後一程，雖然男學生永遠都沒辦法參加畢業典禮，但學校仍貼心提前印製好國中畢業證書，並在告別式上由校長頒發給家屬，陪同男學生走完人生最後一個階段。

現場也曝光男學生生前最後作品，是男學生親手畫的「家庭樹」，只見他用蠟筆畫下一棵大樹，並在上面寫下8名家庭成員，包括祖父母、外祖父母、爸爸、媽媽、和他最放不下的姊姊，。

▲國三生遭同學割頸亡，告別式現場。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧悲劇發生於2023年12月25日中午12點多，新北市某高中附設國中部1位15歲國三男學生，請1名到班上找朋友串門子的別班女同學離開教室，以免打擾同學午休。女學生覺得受委屈，找15歲「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，涉持預藏彈簧刀朝男學生割頸狂刺10刀，男學生大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間宣告不治。