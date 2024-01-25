清潔婦上班遇劫！過馬路慘遭貨車撞死　肇事駕駛：來不急煞車

▲曾姓男子駕駛自用小貨車行經士林區福華路157巷口時，不慎撞擊正在過馬路的崔姓婦人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

用路人得多留意！北市士林區日前發生一起死亡車禍，曾姓男子駕駛小貨車沿福華路收運垃圾，行經福華路157巷時，不慎撞上正在過馬路的崔姓婦人，崔婦彈飛摔在地頭部重創，經送往新光醫院救治，仍回天乏術。肇事的曾男，警詢後被依過失致死罪函送士林地檢署偵辦。

這起事故發生本月21日上午6點半，63歲崔婦從福華路157巷口北側西往東過馬路，豈料，44歲曾男駕駛小貨車從駛急而來猛力撞上，崔婦閃避不及當場遭撞飛，車頭板金也明顯凹陷，救護人員抵達現場，立刻將她送往新光醫院救治，但搶救1小時，仍因傷重不治。

▲曾男駕駛的小貨車車體鈑金明顯凹陷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，肇事的曾男指出崔婦並未走在斑馬線上，看到人時就來不及煞車，而接獲噩耗的崔婦家屬則難過說，崔婦是百貨公司清潔工，一大早出門就是要去上班，不敢相信就此天人永隔。

警方事後對曾男實施酒測，其酒測值為0，後續依過失致死罪嫌函送士林地檢署偵辦。由於事故現場無公家、民間監視器，肇責部分仍待進一步釐清。

對此，士林交通分隊分隊長呂昭霆呼籲，用路人，應遵循路口安全三步驟，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：擺頭左右察看、有無人車、「停」：讓斑馬線上的行人先，如遇行人穿越道有行人通行時，請確實禮讓行人優先通行。