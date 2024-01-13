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會晤中共中聯部長　布林肯重申台海和平穩定重要

▲▼美國國務卿布林肯抵達南韓首爾。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

美國國務卿布林肯今天會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超，雙方就潛在合作與分歧領域進行建設性討論。布林肯重申維護台海與南海和平穩定的重要性。

在台灣大選前夕，布林肯（Antony Blinken）今天上午在華府與劉建超舉行會談。美國國務院表示，雙方就一系列雙邊、區域與全球議題，包括潛在合作與分歧領域進行建設性討論。

▲▼布林肯與中共中聯部長劉建超會面。（圖／美聯社）

▲布林肯與中共中聯部長劉建超會面。（圖／美聯社）

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過新聞稿指出，布林肯與劉建超重申繼續落實美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年11月在加州峰會上，取得關鍵議題進展的重要性，特別是打擊毒品與軍事交流。

布林肯當面向劉建超重申維護台海與南海和平穩定的重要性，也強調解決美國公民在中國遭到錯誤拘留或禁止出境案件的重要性，並突出美國對中國侵犯人權的關切。

布林肯與劉建超也就包括俄烏戰爭、北韓與中東問題交換意見，兩人確認持續維持美中溝通管道暢通的重要性。布林肯提到捍衛紅海航行權與自由，以及避免衝突進一步升高的重要性。

劉建超被視為中國決策階層的崛起人物，這次出訪正值美中加強對話以緩解近年緊張態勢加劇之際。拜登與習近平去年11月在舊金山會面，兩人同意重啟軍事對話。

劉建超日前與白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）會面。范納也曾向劉建超強調台海與南海和平穩定的重要性。

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