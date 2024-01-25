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影／美軍基地遇襲！馬紹爾群島餐廳大門遭海嘯灌入　民眾驚叫逃竄

記者羅翊宬／綜合報導

美國在馬紹爾群島設有多處軍事設施，其中在瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）的陸軍基地20日突然遭到海嘯侵襲，導致巨浪瞬間衝入島內，強大的水流破壞當地餐廳、電影院、教堂、房屋等基礎設施，雖然只有幾人受到輕傷，沒有人因此死亡，但遭損壞設施的修復期間至少需要好幾個月。

根據Military Times，馬紹爾群島瓜加林環礁第二大島羅伊納穆爾島（Roi-Namur），當地時間20日因為氣候引發海嘯，從一名餐廳顧客拍攝上傳至社群平台X（前稱推特）的影片可以看到，波濤巨浪瞬間從餐廳大門口灌進整棟建築物，將人們從門口擊飛，現場民眾大喊「我的老天」、「趕快逃離這裡」，之後餐廳陷入一片漆黑。

美國陸軍基地瓜加林環礁在臉書上指出，這起位於太平洋地區的事件發生在羅伊納穆爾島上，該地區因上周末海嘯侵襲而遭受洪水，災情慘重，其中影片中所出現的餐廳便是受到影響的基礎設施之一，整座島嶼西北部遭巨浪淹過，被淹沒的地區達到整座島嶼的3分之1。

▲▼馬紹爾群島瓜加林環礁慘遭海嘯侵襲，基礎設施被巨浪淹沒。（圖／翻攝自美軍DVIDS網站）

▲馬紹爾群島瓜加林環礁慘遭海嘯侵襲，基礎設施被巨浪淹沒。（圖／翻攝自美軍DVIDS網站）

位於瓜加林環礁的陸軍基地指揮官摩根上校（Drew Morgan），「這起事件一定會在瓜加林環上礁名留青史，成為有史以來最具挑戰性的時刻，我們將勇敢度過難關，正在著手進行漫長的重建過程，這可能持續數個月、甚至長達數年。」

摩根上校補充，此次海嘯侵襲導致數人受到輕傷，約有50人留在羅伊納穆爾島評估受損基礎設施規模，並協助恢復當地公共事業，「清理羅伊納穆爾島上的飛機跑道、評估飛行安全性是我們眼下的首要任務，現在我們已經撤離了不需要參與最初應對工作的人員，一旦重啟飛機跑道，我們就可以開始移動人員和設備，展開重建工作。」

報導指出，瓜加林環礁羅伊納穆爾島上約有1300名美國人，包括美國軍事人員、國防部文職人員、承包商等，且環礁設有陸軍基地和隆納•雷根彈道飛彈防禦試驗場。

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